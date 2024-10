Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La primera entrega de los Premios Martín Fierro de Cine incluyó varios homenajes, entre ellos uno al actor y director Norman Briski, quien dio un contundente discurso sobre la ficción nacional, en el que cuestionó al gobierno de Javier Milei por desfinanciar el arte y el cine: “Nos están afanando…”.

Briski subió al escenario y comenzó agradeciendo el premio en inglés, lo que generó risas espontáneas entre el público. Acto seguido, advirtió: “Ojo con lo que digo porque va a ser bastante fuerte”.

“Bueno, ya lo dije en inglés: hoy me puse bastante colonia. Neo colonia”, bromeó, y añadió: “La inteligencia artificial me dijo: “agradecé este homenaje, no seas así”. Primero a los compas que también merecieron este galardón. La ficción es una radiografía de la realidad y nos están afanando la ficción. ¡Está en la Rosada la ficción!”.

El actor, de origen judío, se refirió igualmente al conflicto en Medio Oriente: “La IA, la industria argentina podría ser también, me dice que hable sobre los entornos y que está pasando en el mundo. Gaza jamás será vencido, no me importa que me aplaudan mucho o poco pero lo siento en mi sangre, en mis ancestros. La defensa de un pueblo que está siendo asesinado”.

“Y ahora si, saludos a los héroes de nuestro cine, no somos una industria: somos héroes de este trabajo tan hermoso. Pino Solanas, aplausos, Cantinflas, Hugo del Carril, Eva Perón y saludo a todas las luchas. Tendríamos que estar junto a todas las luchas, como la de Norma Plaa y Nora Cortiñas”, expresó.

Para finalizar, remarcó: “Yo saludo a la comida que falta y mi consejo es el siguiente: inviertan en el cine. Sin inversiones el cine no existe. Las inversiones vendrán de la rebeldía o no seremos nada. ¡A filmar, a filmar, a filmar hasta enterrarnos en el mar!”.

