La actriz María Eugenia Suárez Riveiro, conocida artísticamente como “La China Suárez”, se encuentra enfocada en su carrera como cantante. Luego de haber sacado “Hipnotizodos” con su ex Rusherking, “Desaniversario”, “Pasatiempo” con ECKO, “Ay ay ay”, “El amor que tú me das” junto a Rodrigo Tapari y “La culpa” en colaboración con “The La planta”, recientemente, lanzó el tema “Corazón de cartón“. Para presentarlo, decidió hacer un show en la terraza de un shopping de Buenos Aires, donde convocó a sus fanáticos para que vayan a verla. En un video que fue difundido a través de la red social “X”, anteriormente llamada “Twitter”, los usuarios se encargaron de hacer hincapié en la poca cantidad de público que se encontraba presente y, además, remarcaron que se veían “desmotivados”.

La filmación de La China Suárez cantando en un shopping

Allí, la artista interpretó todo su repertorio.

En la filmación, se puede ver a las personas que concurrieron grabando a La China mientras se encontraba haciendo su performance. Algunos, se sabían la letra y otros, simplemente, miraban. La usuaria @httpslali fue quien compartió la imagen y escribió: “Chicos, me dio pena”, haciendo referencia a que nadie gritaba ni bailaba.

La repercusión en redes por el video de La China Suárez cantando en un shopping

El suceso no demoró en hacerse eco y las burlas no tardaron en llegar. Mirá las reacciones.

