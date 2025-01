La China Suárez desmintió rumores de embarazo y arremetió contra Yanina Latorre: la respuesta de la panelista La actriz publicó un comunicado para aclarar que no espera un hijo de Mauro Icardi y cuestionó las fuentes de la conductora radial. Latorre no se quedó callada y, mediante sus redes, lanzó: "Todo lo hizo a propósito...".

Eugenia “La China” Suárez utilizó su cuenta de Instagram para desmentir un rumor que cobraba cada vez más fuerza: que estaba embarazada de Mauro Icardi, su pareja actual y exesposo de Wanda Nara.

“No estoy embarazada”, escribió la actriz junto a una foto en bikini donde luce su nuevo tatuaje de una corona, el diseño que eligió para cubrir el “43” que se había hecho durante su breve relación con Franco Colapinto.

“Quizás la ‘fuente’ sea la misma que se encarga de decir mentiras constantemente sobre mí”, añadió Suárez, aludiendo a los comentarios de Yanina Latorre. Cabe destacar que la panelista, desde sus vacaciones en Miami, comparte de forma constante información vinculada al “Wandagate“.

“PD: ¿Será la misma fuente que la de las pericias?”, cuestionó”La China” al final de su publicación, en referencia al escándalo mediático que la tiene como protagonista a ella y a Icardi, quien no cesa su guerra contra Nara.

La respuesta de Yanina Latorre

Latorre no tardó en responder: “La China desmiente. ¿Por qué tardó más de 24 horas? Como le gusta…Todo lo hizo a propósito”, y continuó con ironía: “Que alguien le avise que se mete donde no debe, que las pericias que se filtraron son de parte, no son las que se hicieron en la Justicia. Estas últimas todavía no están listas”.

Además, agregó con dureza: “¿Qué atrevida La China, no? Se garchó al marido, lo desmintió, pasó el tiempo, el matrimonio se terminó separando y terminó conviviendo con el marido que se había garchado”. Según Latorre, el rumor del embarazo fue originado por la propia actriz: “Venía todo de su parte, después cuando los periodistas le preguntan, se hace la desentendida y no contesta”.

Para cerrar, Yanina recordó cómo Suárez inició su relación con Benjamín Vicuña: “No nos olvidemos que La China es la misma que juró por la hija que no estaba con Vicuña y la misma que cuando saltó el Wandagate, dijo que no los conocía. No tiene remate”.

Este episodio se suma a una serie de disputas entre la conductora radial y la también cantante, quienes ya tienen un conflicto judicial en curso por situaciones parecidas.

