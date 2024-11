La Escuela de Tenis de Mesa Ulloa sigue dejando su huella en el Abierto de la República, el torneo nacional más importante del año. En el segundo día de competencia, Sabrina Mosca y Kiara Menares se destacaron al obtener la medalla de bronce en la categoría dobles Sub 13 femenino, marcando un hito para la representación santacruceña en este prestigioso certamen.

La jornada inicial estuvo marcada por la participación en la categoría Sub 23, donde Sosa Arami, Leandro Ulloa y Mateo Guevara representaron a Santa Cruz. Mientras que Arami y Guevara no lograron superar la fase de grupos, Leandro avanzó a los 16avos de final, donde fue eliminado por un competidor de Buenos Aires.

Mosca Sabrina y

Menares Kiara, medalla de bronce junto a los entrenadores Leandro y Diego Ulloa.

Hoy fue el turno de los dobles en todas las categorías. Además del podio conseguido por Mosca y Menares, el equipo continúa trabajando en busca de nuevos logros en las modalidades restantes.

El sábado y domingo se jugarán los partidos individuales, que abarcan desde las categorías Sub 9 hasta la máxima división. “En nuestra delegación hay jugadores desde los 8 años, como Thiago Ulloa, hasta los 45 años, como Diego Bothin”, comentó Diego Ulloa, referente de la escuela en diálogo con La Opinión Austral.

Con más de 30 jugadores, entrenadores y padres, la Escuela Ulloa destaca no solo por su esfuerzo en el ámbito deportivo, sino también por el respaldo y la organización colectiva que hicieron posible este viaje. Ulloa agradeció especialmente al profesor Nicolás Zeta y a Ezequiel Artieda, secretario de Deportes de Santa Cruz, por gestionar el almuerzo para toda la delegación durante su estadía en el CeNARD.

Representación santacruceña

La delegación compite en categorías como Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 19, Sub 23, Primera y Máster 35, tanto en individuales como en dobles. Entrenadores como Diego Ulloa, Leandro Ulloa y Sosa Arami también participan como jugadores.

Quienes deseen seguir los resultados de los santacruceños pueden hacerlo a través de la página oficial de la Federación Argentina de Tenis de Mesa.

La medalla conseguida en dobles Sub 13 femenino es solo el comienzo de un torneo que promete más emociones para el tenis de mesa de Río Gallegos, consolidándose como una disciplina en crecimiento y con fuerte proyección a nivel nacional.