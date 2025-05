Mientras Eugenia “La China” Suárez sigue en Turquía disfrutando de unas vacaciones con sus hijos y Mauro Icardi, en Argentina volvió a ser tendencia en las redes sociales y la gente abrió un polémico debate.

Es que en las últimas horas, una usuaria hizo un posteo y mostró el antes y después de la actriz, lo que hizo que todos comiencen a dar su opinión al respecto.

En el mensaje, la internauta expuso que La China usó las mismas excusas, en diferentes oportunidades, para defenderse de los escándalos que tuvo en su ambiente.

“Lo único diferente es el bótox y el ácido hialurónico”, escribió, lo que habilitó que todos empiecen a debatir sobre los supuestos retoques estéticos que se hizo.

“Perdió las expresiones de la cara”, opinó alguien; “Está tiesa; no es la misma”, sostuvo otra; “Miren el entrecejo, por Dios”, agregaron en los comentarios.

El fuerte enojo de Benjamín Vicuña con la China Suárez por mostrar a sus hijos

Benjamín Vicuña habló, públicamente, en medio del nuevo conflicto que involucra a Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara, y manifestó su incomodidad por la fuerte exposición que están teniendo sus hijos en redes sociales.

El diálogo con Alfonso Oliva para “Intrusos” (América TV), el actor, lanzó: “Trato de no estar tan al tanto, porque hay mucha información; hay cosas que están buenas y cosas que no. Yo sé cuál es la interna y, en ese sentido, transmitir eso, que es lo importante”.

Sobre sus dichos, agregó: “No, no, la interna… a ver, me da tanta vergüenza tener que estar hablando de estas cosas que son como domésticas: permisos, viajes, vida familiar… que es cómo uno se arregla; entonces, tener que estar dando explicaciones es rarísimo, pero, en ese sentido, se habla, se conversa y siempre se preserva a los chicos, que son lo más importante”.

Consultado por el presunto comentario de Guillermo Gastón López, socio del abogado Nara, sobre su hijo Amancio, comentó: “En general, cuando hay exposición por lo mismo los niños no deberían estar expuestos a ese nivel. Todos sabemos que se dicen barbaridades. Los grandes ya tenemos una coraza para saber de dónde vienen esos comentarios, que, muchas veces, son desde el resentimiento, la envidia, la cobardía…”

“Lo de ese señor, en particular, leí que yo me recalenté y ya uno se pierde en qué es verdad, qué es mentira, pero… No pasa nada, está todo bien”, añadió.

Vicuña, también, se refirió a la actitud de La China con respecto a sus hijos y su presencia en redes sociales. “Son cosas que se hablan en privado. Hay cosas que sí, que me parece que están de más, pero eso se habla en privado y no voy a estar ocupando, usando un programa de televisión para decir lo que me molesta. Se hablará en privado y se buscará, pero, la verdad, que es difícil”, indicó.

Finalmente, el actor dejó en claro que descarta, por completo, la posibilidad de que Magnolia y Amancio se muden a Turquía si Eugenia decide instalarse allí junto a Mauro Icardi.

