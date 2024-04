Juliana “Furia” Scaglione y Catalina Gorostidi de Gran Hermano (Telefe) tuvieron una fuerte discusión. Ellas, parecían tener la amistad más fuerte dentro de la casa, pero, en las últimas semanas, el vínculo se fue deteriorando luego de que ingresó Walter “Alfa” Santiago, participante de la edición pasada; durante su estadía, generó mucha tensión entre ambas.

El escandaloso cruce entre Furia y Catalina de Gran Hermano

Minutos previos a que los participantes ingresaran al sum hacer la prueba del líder, la cual ganaron Martín Ku y Bautista Mescia, la examigas se destruyeron.

Juliana, notó que en una servilleta había una “J” y, como se sintió atacada, lo comunicó. En base a esto, Catalina, muy picante, le dijo: “Nadie hace complot. La única que lo hace sos vos. No es tu jota, no sos tan importante”.

Estos dichos no le gustaron a su compañera y, le respondió: “Sí, soy importante. Lo que pasa es que a vos te jode, parece. A mí, no me jode nada. Estoy re contenta que estés acá en la casa, te pedí un montón”, y, aseguró: “Me estás faltando el respeto, Catalina. Igual que lo hizo Joel con Emma. Yo te pedí un montón y toda la gente lo sabe”.

Gorostidi, al escucharla, afirmó: “Yo no entré porque vos me pediste, cariño. Entré porque la gente me votó”.

“No me importa. Yo desee que estuvieses en la casa y ahora me estás re forreando, pelot…”, replicó Furia ante los dichos de la doctora.

También, Scaglione le dijo a su ex amiga que “tiene tanto miedo de entrar en placa, ya que está haciendo alianzas con el Chino”, pero, la jugadora, quien ingresó gracias al repechaje, le respondió que “se nota que no lee un carajo el juego”.

“Vos no decís nada, porque te comes los mocos. Al final, terminaste siendo igual que la forra de Agostina”, disparó Juliana contra Cata.

“Agostina tenía razón, que es muy distinto”, le respondió la pediatra a la deportista.

Por último, Furia mandó a Catalina a “la con… de su hermana” y le pidió que “se meta en el o… toda la ropa que le regaló”. “La caracol y la falluta sos vos. Pensás que todos tiene que girar entorno tuyo y estás loca, somos 14 personas”, expresó, y, para finalizar, añadió: “No es mi culpa que haya entrado Alfa. Te lo habrán mandado por algo…Tiene una historia con vos que no la sé. No me metan en quilombos ajenos”.

La repercusión en la casa tras la pelea entre Furia y Catalina de Gran Hermano

Los demás jugadores se pusieron del lado de la médica pediatra. Mirá el video.

Gran Hermano 2024: la hermana de Furia acusó a Catalina de estafarla

La pelea alcanzó tal magnitud, que se extendió más allá de los límites de la casa de Telefe. El fin de la amistad entre las dos concursantes desató polémicas fuera del reality, particularmente protagonizadas por la hermana de Juliana, Coy Scaglione, quien catalogó a la pediatra de “estafadora”.

Desde hace un tiempo, la hermana de Furia emite fuertes declaraciones en contra de Gorostidi, llegando, incluso, a amenazar a la participante del programa conducido por Santiago del Moro. Para aumentar la tensión, Coy volvió a disparar, este miércoles, contra la médica por temas de dinero y lanzó un ultimátum.

La hermana de Furia, Coy, acusó a Catalina de estafadora. (Instagram)

Es de público conocimiento que Catalina usó su amistad con Juliana para volver a la casa más famosa del pías en la etapa de repechaje; esto, le valió el cariño del fandom “furioso” al asegurar que entraría no buscando el premio, sino con el propósito de ayudar a su amiga en la competencia.

Desde la perspectiva de Coy, esto no solo representa una traición hacia su hermana, sino, también, un engaño hacia los seguidores que votaron a la pediatra con la intención de apoyar a Furia.

“Cata, yo te voy a estar esperando afuera para que nos devuelvas el dinero a todos los furiosos que estafaste. Ya sabemos el plan “B” que armaron. Deseo, siempre, que te vaya bien en la vida, pero lejos de Furia”, escribió la familiar en su grupo de difusión de Instagram.

