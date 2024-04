Dos automovilistas protagonizaron una insólita pelea en Mar del Tuyú, en el Partido de La Costa y se volvió viral por la reacción de los conductores al verse las caras.

La pelea ocurrió cuando el usuario de la red social TikTok @fedemdt estaba grabando un video llegando a la esquina de las calles 4 y 79 de Mar del Tuyú: en ese instante se escuchan algunos bocinazos y el “tik toker” capta el momento en el que se produce una discusión entre dos automovilistas, quienes detienen sus autos para increparse mutuamente. Uno de ellos –el que estaba adelante– baja de su vehículo, mientras el otro permanece en el habitáculo y asoma su cabeza por la ventanilla y grita:

– Dale boludo.

– Qué me venís tocando bocina, hace una cuadra que me venís tocando bocina…

– Si venís a diez por hora…

– Si estás apurado andá por la ruta.

– ¿Qué te pasa, sos boludo? ¡¡Carlos!! Pero boludo, no te había reconocido.

En ese momento, el hombre que venía tocando bocina sale del vehículo y es reconocido por quien lo venía increpando. Enseguida, se funden en un cálido abrazo y casi inmediatamente bajan de cada uno de los coches dos mujeres, que primero se abrazan entre sí y luego con los dos hombres, con quienes comienzan a dar saltos de celebración.

El video generó una gran interacción con los usuarios de X (ex Twitter). Muchos celebraron que la pelea tuviera un final feliz y aseguraron que este tipo de hechos sólo ocurren en Argentina, “el mejor país del mundo”. “Qué piola que haya terminado así”; “El manicomio a cielo abierto mas grande del mundo”; “El pogo del final me hizo muy feliz”; “Me pasó una vez con uno que me quiso venir a robar me reconoció del barrio me saludó y se fue corriendo” y “Qué feo ser de Europa y perderte esto” fueron algunos de los comentarios de quienes dieron crédito al hecho.

Pero hubo otros que se mostraron convencidos de que el video era una puesta en escena. “Se nota desde la galaxia de Andrómeda que está armado…”; “Más trucho que billete de 3 pesos”; “Está más armado que Gran Hermano”; “Estudiaron actuacion con (Esteban) Lamothe y guión con (Adrián) Suar”; “¡Armadísimo, no se vayan a creer eso!” y “Para mí lo estaba jodiendo para que se enoje y se baje para que después vea que era él”, fueron algunos de los comentarios de quienes se ubicaron del otro lado de la grieta.