La Libertad Avanza cedió la Vicepresidencia del Senado a gobernadores peronistas aliados, propinando un fuerte golpe al bloque Justicialista vinculado con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al dejar al peronismo sin representación en la conducción de la Cámara Alta.

Desde el regreso de la democracia, es la primera vez que la principal fuerza opositora no contará con un senador en la estructura de autoridades del Senado, evidenciando el nivel de confrontación entre LLA y el Bloque Justicialista.

De este modo, la jujeña peronista Carolina Moisés, cercana al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, asumió la Vicepresidencia que hasta diciembre ocupaba la kirchnerista Silvia Sapag. La decisión fue anunciada por la presidenta del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, quien propuso la reelección de Bartolomé Abdala como Presidente Provisional del Senado, de la radical Carolina Losada como Vicepresidenta 2, y de Alejandra Vigo y Moisés en las Vicepresidencias.

La medida fue cuestionada por el titular del Bloque Justicialista, José Mayans, quien denunció un “atropello” del oficialismo, aunque aclaró que no le sorprendió la decisión de Bullrich, “teniendo en cuenta que atropella sin ningún problema ya esta acostumbrada no a respetar la ley y el reglamento”. Por su parte, Bullrich explicó a los periodistas que “le ofrecimos la Vicepresidencia a Moisés para afianzar una mayoría de 47 senadores”.

“Nosotros creemos que el gobierno está construyendo una mayoría, construyendo gobernabilidad, sacando leyes muy importantes, y eso significa que aquellos senadores que quieran acompañar esta propuesta reformista que tiene el gobierno, son los que nosotros creemos que tienen que estar ocupando esos cargos. Esa esa vicepresidencia era para un miembro del Partido Justicialista, eso fue respetado porque Moisés viene del PJ”, sostuvo.

Al asumir como senadora, la exministra conformó una nueva mayoría de 44 senadores con la UCR, PRO, Provincias Unidas, bloques provinciales de Misiones, Salta, Chubut, Santa Cruz, Tucumán y Neuquen, y ahora sumó otros tres legisladores de Convicción Federal. Con esa nueva mayoría no solo tiene garantizado el quórum sino que se acerca a los dos tercios, ya que quedó a un voto de lograr ese objetivo.

Cómo se desarrolló la votación

La propuesta del oficialismo para designar las nuevas autoridades obtuvo 45 votos a favor, 24 en contra y la abstención del catamarqueño Guillermo Andrada, quien no respaldó el acuerdo entre Moisés y Bullrich.

Entre quienes apoyaron la designación figuraron 21 senadores de LLA; nueve de la UCR —ausente Maximiliano Abad—; tres del PRO; dos del Frente de la Concordia Social; dos de Moveré por Santa Cruz; dos de Convicción Federal; dos de Provincias Unidas y los monobloques Independencia, Despierta Chubut, Primero los Salteños y La Neuquenidad.

Por su parte, votaron en contra 20 integrantes del Bloque Justicialista —con la ausencia de Juan Manzur—, dos de Justicia Social Federal y dos del Frente Cívico de Santiago del Estero. Posteriormente, la Cámara Alta aprobó la reelección de Agustín Wescenlao Guistinian como secretario parlamentario y de Eduardo Fitzgerald como secretario administrativo, además de Dolores Martínez en la secretaría parlamentaria y Lucas Clark en la Prosecretaría Administrativa.

“Reafirmo mi identidad peronista”

Carolina Moisés dijo a la prensa que “como venimos planteando, este espacio parlamentario va a ocupar los lugares que le corresponden a la oposición para sostener la representatividad, lo que votaron los argentinos cuando fueron a las urnas”,

De igual manera, hizo hincapié en que “desde este nuevo cargo de alta responsabilidad, reafirmo mi identidad peronista, y mi compromiso con el debate democrático y la defensa de los intereses de las provincias que componen la Nación Argentina”.

En el tramo final de la sesión, se dio luz verde a la designación de los tres representantes ante la Auditoría General de la Nación (AGN), asignando uno a La Libertad Avanza, otro al Bloque Justicialista y el último a la UCR. Se trata del libertario Mariano Piazza, del justicialista Javier Fernández y del radical y exsenador Luis Naidenoff, respectivamente.

