Tras el escándalo de Peso Pluma y Nicki Nicole luego de que el cantante fuera captado de la mano con una mujer cuando salía de un casino de Las Vegas; Sonia Sahar, la tercera en discordia, rompió el silencio y pidió que dejen de agredirla en las redes sociales

Debido al bullyng recibido, la joven cerró el martes su cuenta de Instagram, pero este miércoles volvió a activarla y publicó un video contando su versión de los hechos.

“Hola a todos, soy Sahar soy una influencer de Los Ángeles. Solo quería hablar de lo que esta sucediendo. Creo que esta historia se salió de proporciones”, comenzó diciendo.

Luego, explicó que si bien conoce al cantante, no sabe nada referido a su vida personal: “Sí, sé quién es Peso Pluma, pero no soy española/latina, no estoy al tanto de la noticias hispanas. No sé sobre su vida personal o su relación actual”.

Además, aseguró que hasta ese momento no sabía quién era Nicki Nicole: “No sé quien es ella. Sólo pido que dejen de agredirme porque esa no es la clase de persona que soy, no tenía malas intenciones, ni romper una pareja. Pero ahora es diferente”, cerró.