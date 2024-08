Anteriormente, Juliana “Furia” Scaglione, exjugadora de Gran Hermano (Telefe), fue invitada al programa de Ariel Rodríguez Palacios “Ariel en su salsa” y aseguró que “a pesar de que le cayó bien el conductor, está pasado de rosca” y, tras estos dichos, lo amenazó con “dejarlo sin trabajo”. Ahora, hay una nueva polémica, ya que la entrenadora deportiva, durante el streaming “Toda” (Carajo), comandado por Alex Caniggia, aseguró que el chef le hizo una propuesta subida de tono.

¿Qué había dicho Furia sobre Ariel Rodríguez Palacios?

En “Se picó” (República Z), Furia mantuvo una tensa charla con Gastón Trezeguet, donde manifestó su descontento sobre Palacios.

Todo comenzó cuando Trezeguet le consultó a Scaglione “qué opinaba sobre los participantes que dicen que está tratando de limpiar su imagen”, a lo que ella, aseguró: “Me pareció re gracioso. En realidad, yo hago personajes. Justo, fui a ese programa de Ari (Rodríguez Palacios), que es amigo de Georgina Barbarossa”, y, ante esto, lanzó unos picantes comentarios en contra del chef. “Sos un idiota. Me cayó muy bien, pero está pasado de rosca y es hasta más intenso que yo”, indicó.

Y, continuó: “Vos tenés que ir al psicólogo, no yo. Está loquísimo”.

Luego, lo amenazó. “Tené cuidado, porque, si yo quiero, te saco tu programa; o sea, vos te quedas sin tu programa de cocina. No me falten el respeto”, manifestó, enojada.

Gastón, pensó que Juliana comenzó a exagerar con la situación e intentó calmarla.”¿No será mucho?”, le dijo.

Ante esto, Juliana, respondió: “¿Vos viste lo que me hicieron? Igual, se lo hacen a todos los participantes. Te invitan a un programa y, después, te hacen un doblete con otro programa. ¿Qué pasa? Yo, con Georgina, no tengo ningún problema; por eso, charlamos, más allá de lo que haya dicho”.

Respecto a lo que le cayó mal, la exparticipante del reality, aclaró: “Exponen a Mauro y yo tengo derecho a hablar con él a solas. Me parece que ese momento no llegó, entonces, lo ponen al pie para contestarme”.

“¿Te sentiste como que te estaban metiendo presión?”, retrucó Gastón, y, ella, reveló: “Me sentí invadida. Aparte, yo fui de fiel y no me sentí obligada. Siento que fue un engaño que me mandaron a un programa que sabían que iba a salir Georgina y, además, lo pusieron a Mauro y lo volvieron a exponer. Andá a saber qué carajo le pasa. Respeten un poco”.

“Primero, yo tengo derecho a hablar a solas con esa persona y, después, si él quiere exhibirse en cámara y hablar conmigo, porque, capaz, tampoco quería… Nos expusieron a los dos de una manera que no estuvo copada”, expresó.

“Yo fui al programa a pasarla bomba y a divertirme, pero engaño pichanga. Después, hacen recortes como que a mí me dejan la pelotud* del año. Me tienen cansadita con eso y no me hace nada. Me fumo un puchito, me voy a entrenar y la paso bomba”, lanzó.

“Yo lo que digo es, ‘seguís hablando de mí, me sube el bitcoin’. Es un dicho que digo, porque, realmente, el hate, tanto como lo positivo, hacen que te conozca todo el mundo. Siguen elevándome. Su trabajo es hablar mal de mí y me siguen elevando y, encima, es publicidad gratis”, cerró Juliana.

La polémica denuncia que hizo Furia en contra de Ariel Rodríguez Palacios

Ahora, en el streaming que conduce el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, Juliana hizo una grave acusación en contra del chef.

“Cuando fui al programa del putero, hijo de p… que, encima, adentro del camerino… ¡No sabes la que me tiró!”, lanzó Furia, sin dar nombres.

En esta línea, prosiguió: “Este tipo se hace el cocinero en el programa que tiene…”.

“Yo fui de todo corazón, porque me invitaron”, aseveró, e, indignada, indicó: “Y, de la nada, alguien del panel o el programa me empieza a decir ‘tenemos una invitación para hacerte’. Me la hicieron en público y quedó grabada, eh”.

“Me dicen: ‘Te invitamos a un jacuzzi’ y yo re pelotu…l e contesté: ‘Dale, sí. Obvio, gracias’, mientras ellos pensaban que yo era una puti… reventada”, dijo la exjugadora del reality.

Luego, Scaglione recordó haber preguntado: “¿Pero es una pileta que va mucha gente?” y, ante su curiosidad, la persona en cuestión, que le hizo la invitación, le aclaró: “No, es un jacuzzi privado”. “Ellos habrán pensado que, porque estuve en Gran Hermano, era una regalada”, comentó.

Ante esto, continuó con su relato. “Después, también, me dijo: ‘Estás muy tranquila, loquita… “¡Un desubicado! Yo había ido de buena onda, pero es un taradito”, reveló.

Entonces, Alex quiso saber de quién estaba hablando, y, le preguntó: “¿Se puede decir el nombre?”. “No me lo acuerdo ahora, pero es un cocinero conocido”, le contestó ella, evitando dar detalles. “¿La primera letra?”, insistió Caniggia.

Finalmente, Juliana desistió, y, gritó: “Ariel en su salsa”.

Tras esta confesión, hizo un fuerte descargo en contra del chef. “Así que… dejá de molestar a las mujeres y enfócate en lo tuyo, sorete. No le hagas más invitaciones de mier…a nadie”.

“Yo no caigo, no soy ninguna pelotud… Corta. Basta. Hay audios y está todo grabado. No resistís el archivo, sucio. Invitan para ver si vos caes en la trampa. Son un asco”, cerró, enojada.

