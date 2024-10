Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes, comenzó la 8va edición de la Jornada JOG, organizada por los jóvenes de la industria del petróleo y el gas, en el marco de AOG Patagonia 2024.

En uno de los paneles destacados del evento, estuvo presente Leonardo Deccechis, generante general de operaciones de la empresa Aconcagua Energía, quien disertó en el panel “Los desafíos del Convencional“, junto a Juan Manuel Celedon de Phoenix y Andrés Ponce de Pecom.

Luego del panel, Deccechis habló con La Opinión Austral y brindó sus reflexiones sobre la importancia de la capacitación, formación y educación de los jóvenes para el desarrollo de la industria hidrocarburifera.

“El volumen de conocimiento de la humanidad se va duplicando cada 4 años. Esto nos da una pauta clara: no capacitar, no buscar nuevos conocimientos, ni generarlos, nos deja fuera de competencia. Las cosas que en algún momento parecen lejanas, en algún momento te alcanzan y te dejan fuera de juego. Por ejemplo, la descarbonización de la producción de petróleo, hace un par de años era algo que ni se hablaba. Hoy en día, la gran mayoría de los inversores te dicen que si vos no estás descarbonizados, no te financian”, explicó.

En ese sentido, afirmó que “es una necesidad de supervivencia mantener a la empresa capacitada”.

Asimismo, Deccechis aseguró que esto “implica también ir preparando a la gente que va a entrar el día de mañana a la empresa”.

“Trabajar con los secundarios y la universidad es clave, para que cuando la persona llegue al mundo laboral llegue con las competencias necesarias”, sostuvo. En ese sentido, el directivo de Aconcagua Energía destacó un acuerdo con la provincia de Río Negro para trabajar de manera mancomunada con los colegios técnicos.

“Estamos en un cambio cultural y hay que ir acompañando. Creo que estamos con una generación que hay que entender. Hay que adaptarnos a la nueva visión y entender cómo se va a desarrollar la actividad productiva en los próximos años con estos jóvenes incorporados al mundo laboral”, agregó.

Los desafíos del convencional

Por otro lado, el COO de Aconcagua Energía se refirió a la temática abordada en el panel de la JOG8: los desafíos para los hidrocarburos convencionales en la Argentina.

“En Argentina en los 117 años de historia petrolera se han perforado 83 mil pozos. Hoy en día hay en marcha 26 mil pozos, de esos 3.200 son no convencionales, que ya producen el 55% de la producción de petróleo de argentina. Los otros 23 mil pozos producen el otro 45%. El nivel de productividad es tan grande, que es lógico que las compañías se dediquen a Vaca Muerta y el no convencional”, consideró.

Sin embargo, Deccechis remarcó: “Hay muchísimas oportunidades en el convencional. Hay 24 mil pozos que están parados esperando a ver que hacemos, a ver cómo hacemos rentable esa producción“.

Además, de esos cerca de 24 mil pozos, el especialista aseguró que en la “recuperación secundaria o terciaria tiene mucho para dar”.

“Ahí entramos a hablar del factor de recobro. Esto significa que, de todo el petróleo que hay bajo tierra, nosotros podemos sacar un porcentaje técnicamente viable, que actualmente es del 15%. ¿Cuánto más podemos sacar? Haciendo recuperación secundaria y terciaria podemos apuntar hasta un 24%, dependiendo del yacimiento. Nos queda por lo menos el 50% más, como mínimo, para sacar de lo que ya se sacó en 117 años”, ponderó.

En ese sentido, Deccechis afirmó que es necesario que el sector entienda que “es un negocio mucho más marginal de lo que era antes”.

“No son los mismos valores. Los gobiernos lo tienen que ver positivamente. Si bajas un poco de regalías lo vas a ver en incremento de producción. Lo que perdés en precio unitario lo ganás por cantidad. Son cosas que la industria pregona, creo que estamos en un punto de inflexión clave”, sostuvo

Y añadió: “Que YPF se desprenda de sus activos me parece sumamente relevante. A todos nos shockea, porque son muchos años de presencia en todo el país. Pero la realidad es que YPF tiene el foco puesto en Vaca Muerta y está bien que así sea, porque como país e industria es el vector de crecimiento. Ahora, tienen que aparecer empresas como Aconcagua, como CGC, como Pecom, que puedan poner en valor esos yacimientos a los que YPF no pudo poner en foco”.

“Como ecosistema petrolera nos tenemos que dar esa charla. Gremios, operadoras, gobierno, sociedad. Esto no va a ser lo que era la época del desarrollo masivo. Esto es mucho más medido, más justo. Tenemos que trabajar todos en la productividad, desde la gente de base, hasta las empresas. Es sacarle el jugo a las piedras. Es una lástima que habiendo recursos queden sin actividad, no nos podemos permitir eso como sociedad”, concluyó.