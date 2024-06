El Senado debate este miércoles la Ley de Bases y el Paquete fiscal en una sesión especial maratónica. En este marco, La Opinión Austral – que realiza una cobertura exclusiva del tratamiento de ambos mega proyectos en la Cámara Alta- conversó con el patagónico Pablo Blanco.

El senador de Tierra del Fuego por la Unión Cívica Radical (UCR), relató que, hasta el momento, “estamos tratando la Ley Bases en general. Están con los discursos de los distintos senadores; ya dieron miembro informante de la mayoría y el de la minoría”. Blanco consideró que “en unas horas se procederá a la votación en general y después al tratamiento en particular”.

Con respecto a sus expectativas sobre esta jornada que comenzó pasadas las 10, sostuvo que “estoy satisfecho por haber podido incluir las modificaciones que desde el primer día planteé, que es la no privatización de Aerolíneas Argentinas, como el tema de la radio nacional y de los medios públicos”.

FOTO: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL.

A propósito, indicó que “para los patagónicos son temas importantes que por ahí no los ven aquellos que tienen una visión muy centralista y porteñista”, al tiempo que consideró clave “una visión con abordaje nacional”. El legislador también hizo hincapié en que “es fundamental Aerolíneas y sobre todo el Correo Argentino”.

Consultado acerca del pedido que realizaron ayer los senadores de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gaudio de “no dar quórum” en la sesión de este 12 de junio, Blanco opinó: “Cada uno debe hacerse cargo de las actitudes que toma. Yo no soy quien para juzgarlos”.

Seguidamente, comentó que “ellos han tomado la determinación de no dar quórum y aparentemente hasta ahora no se han hecho presentes en el recinto. No sé si vendrán a participar al momento de la votación”.

Otro de los temas que abordó el legislador patagónico en comunicación con LOA es la máxima tensión que se vive en las afueras del Congreso de la Nación, donde chocan manifestantes y fuerzas de seguridad. “Creo que la gente tiene derecho a manifestarse en el marco de lo que establece la ley”. No obstante, recalcó que “rechazo todo tipo de violencia, tanto de un lado como de otro”.

Por último, se refirió al capítulo ganancias y afirmó que “acompaño el reclamo de los patagónicos”. Blanco señaló que “desde el principio que se planteó la restitución del impuesto a las ganancias, la Patagonia pidió un diferencial que fue incorporado al texto”.

Agregó que “mi opinión como representante de Tierra del Fuego, una provincia donde no se tributa ganancias, es acompañar el reclamo de los patagónicos”.