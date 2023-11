Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Como todos los años, el Lollapalooza se llevará a cabo en el Hipódromo de San Isidro. La novena edición llegará a la Argentina los días 15, 16 y 17 de marzo. Tras revelar la grilla oficial, ya se confirmó cuándo tocará cada artista.

¿Cómo será el listado del Lollapalooza Argentina 2024?

A través del Instagram del festival, anunciaron cómo va a ser cada día.

Los días, quedaron así:

Viernes 15 de marzo: Blink-182, Arcade Fire, YSY A, The Offspring, Diplo, Cristian Castro, The Blaze, Dom Dolla, Grupo Frontera, MK, Jaden, Mariano Mellino, Peces Raros, Saiko, Fletcher, Jere Klein, Juliana Gattas, Winona Riders, NSQK, Evlay, Jaze, Pacífica, Oney1, Paula Prieto, El culto casero, Mujer Cebra, Juana Rozas, Daniela Milagros y Fiah Miau.

Sábado 16 de marzo: SZA, Sam Smith, Phoenix, Miranda!, Jungle, Above & Beyond, Dove Cameron, Timmy Trumpet, Omar Apollo, Kenia Os, Robleis, Latin Mafia, Loud Luxury, The Driver Era, BM, Nothing But Thieves, Koino Yokan, Mechayrxmeo, Santi Muk, Franzizca, Chico Blanco Live, Blair, Luca Bocci, Santi Celli, Lia Kali, Un verano, Ill Quentin, Mar Marzo, Babeblade y Joelle.

Domingo 17 de marzo: Feid, Limp Bizkit, Hozier, Thirty Seconds to Mars, Meduza, Rina Sawayama, Zhu, King Gizzard & The Lizard Wizard, Bandalos Chinos, Bhavi, Pierce the Veil, FMK, Dayglow, León Larregui, Dombresky, El Zar, Overmono, Mesita, Ximena Sariñana, Gale Alejo Isakk, Akriila, Fermín, Anita B Queen, Nenageni, Abril Olivera, Joven Breakfast, Canals, Mat Alba, Fin del Mundo y Trucha.

Precio de las entradas del Lollapalooza Argentina 2024:

Los boletos se pueden adquirir por la página del All Access: https://www.allaccess.com.ar/event/lollapalooza-2024

La preventa 1 está a $50.000 + cargos por servicio y se puede comprar hasta 6 cuotas sin interés de $8.333 con Santander American Express. Por otro lado, confirmaron que quedan algunos tickets para los 3 días, con un costo de $120.000 + service charge o en 6 cuotas sin interés de $20.000 más el cargo por servicio con la misma tarjeta mencionada arriba.

