Luego de un fuerte intercambio de palabras con Elba Marcovecchio, la abogada de Mauro Icardi y esposa del fallecido periodista Jorge Lanata, Wanda Nara dejó atónitos a sus seguidores al revelar que las hijas del comunicador, Bárbara y Lola, se pusieron en contacto con ella.

El hecho ocurrió en el marco de una entrevista en la que la hermana de Zaira Nara, quien fue consultada sobre la discusión que mantuvo con la esposa del recordado periodista, que, en su momento, derivó en una denuncia judicial.

“Yo siempre digo la verdad y tengo pruebas de lo que hablo. Cada uno sabrá cómo se maneja”, aseguró Wanda, en una clara referencia a la disputa con Marcovecchio. Las declaraciones fueron realizadas en “Puro Show” (El Trece), momentos antes de que la modelo ingresara a la fiscalía para declarar en la causa de violencia de género presentada contra Icardi.

Pero lo que sorprendió realmente fue el giro de la conversación, cuando Wanda habló de las hijas de Lanata. “Hace un tiempo me enteré de mi enfermedad por medio de Lanata. Hoy, él ya no está y no me gusta hablar de la gente que no está”, indicó, haciendo referencia al fallecimiento del periodista.

“Lo que es el destino, ¿no? Se comunicaron las hijas de Jorge conmigo y me puse a disposición para lo que ellas necesiten”, reveló.

En este marco, Wanda Nara aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre los cambios en su vida y cómo, a pesar de las tensiones mediáticas y personales que protagonizó en los últimos tiempos, el destino tiene sus propias formas de conectar a las personas. La relación con las hijas de Lanata, una figura tan influyente y mediática, abre una puerta inesperada en la vida de la empresaria.

Wanda Nara reveló que sus hijos quieren ver a Mauro Icardi

Antes de ingresar a la fiscalía para declarar en la causa por violencia de género que radicó contra su ex, la modelo respondió todas las consultas de los cronistas que la estaban esperando y reveló que, a pesar de todo el escándalo, sus hijos quieren ver a su padre.

“Estoy muy tranquila”, comenzó diciendo la empresaria; sin embargo, esa calma era la superficie de un mar agitado por acusaciones cruzadas, peleas públicas y un proceso judicial que arrastra más preguntas que respuestas.

La primera en disparar había sido Lara Piro, abogada del futbolista, quien tildó a Wanda de “mala mujer”. La respuesta no tardó en llegar. “Lo tomé mal”, admitió con serenidad, e, indicó: “Su cliente estuvo en pareja conmigo durante 12 años y me parece una falta de respeto hablar así de la madre de sus hijas, pero…cada uno se maneja cómo quiere.”

Y así, la disputa, ya expuesta en redes, en medios y en expedientes judiciales, tomó otra vuelta de tuerca. Esta vez, el eje fue la revinculación de las tres hijas menores con su padre. “Estamos trabajando en eso”, confesó la empresaria. “El martes dediqué cinco horas de mi tiempo; dejé mi trabajo para eso, porque es mi prioridad. Sé que es importante para las nenas”, lanzó.

El encuentro, sin embargo, parece aún lejano. Hay trabas, tiempos judiciales, sesiones con psicólogos y una resolución judicial que impone, incluso, límites digitales. A Wanda le prohibieron usar sus redes sociales durante un mes. “Me parece una injusticia”, arremetió. “Nunca había escuchado un fallo así, ni con famosos, ni con nadie que trabaje en redes”, dijo, y aclaró que su abogado, Nicolás Payarola, ya está trabajando en revertir esa medida.

Pero la frase más picante, llegó casi al final. “Nunca me pasó dinero”, comentó.

A fines de marzo, Wanda había estallado en sus redes sociales. Su furia tenía nombre y apellido: Mauro Icardi, y sus abogadas, Lara Piro y Elba Marcovecchio. “Un papá que no paga alimentos hace 8 meses en Argentina siendo millonario, va por la vida sin pagar multas, subiendo cosas a sus redes y viajando en avión privado. ¿Cuáles son sus prioridades?”, reveló.

Tras esto, apuntó con ironía a las letradas. “Se la pasan sentadas buscando FAMA. Las mismas que piden que ‘no se hable por respeto’ siguen exponiendo y hablando de mí y mis hijas. Defienden lo indefendible por dinero”, confesó.

Hoy, frente a la Fiscalía y con los flashes como testigos, Wanda no retrocedió ni un paso. “Yo siempre digo la verdad. Tengo pruebas”, dijo.

Y, aunque la historia parece una de esas que nunca terminan, ella dejó claro su rol como madre por encima de todo. “Los cinco chicos quieren ver a Mauro. A pesar de todo, lo quieren ver. Y yo, como mamá, voy a hacer lo posible porque eso suceda. En la manera más segura para todos”, cerró.

