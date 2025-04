Aunque Patricia Sosa ha sabido muy bien de qué manera conquistar a todos con su voz, en esta ocasión no fue noticia por su talento, sino que trascendió que sufrió un grave accidente y generó preocupación. En este marco, el periodista Juan Etchegoyen reveló en “Mitre Live” detalles sobre el mal momento que se encuentra atravesando la cantante y cómo está de salud actualmente.

“Quiero arrancar el programa con una mala noticia, que tiene que ver con Patricia Sosa, que se accidentó en la provincia de Córdoba. Esto pasó hace algunos días, pero trasciende ahora porque justo hablé con ella por otro tema y, en la charla, me contó que se quebró un pie en la montaña”, indicó el comunicador.

Y, prosiguió: “No me quiero imaginar el dolor que habrá tenido en ese momento y, además, la problemática que te ocurra en medio de ese lugar”. Tras esto, destacó: “Por suerte está bien Patricia, pero tuvo que empezar a andar en silla de ruedas para trasladarse, me contaba. Ahora sigue con bastón, pero voy a leerte su palabra, donde me cuenta cómo se encuentra de esta tremenda lesión”.

Fue allí cuando Etchegoyen compartió el mensaje que le envió la propia Patricia Sosa. “Me quebré un pie en Córdoba comprando un dulce de leche en la montaña; pisé mal y me lo quebré. Si bien estoy con bastón, puedo caminar. Igualmente, no me invalida. Este finde tengo dos recitales y estoy al mango”, aclaró la cantante, dejando en claro que se presentará con lesión y todo.

“Se recupera de la lesión muy bien Patricia y le enviamos un saludo gigante a una de las artistas más queridas de la Argentina”, sentenció el periodista.

Patricia Sosa anunció su gira “Mágica”

Patricia Sosa anunció, oficialmente, su gira “Mágica”. Se trata de una serie de conciertos que la artista dará en diferentes rincones del país a mediados de este año. El tour comenzará el 7 de junio en el teatro “Nini Marshall” de Tigre, seguirá el 14 de junio en el Coliseo de Lomas, en Lomas de Zamora, y concluirá el 28 de junio en el “Quality Espacio” de Córdoba.

Estas fechas iniciales marcan el inicio de una serie de presentaciones que se espera amplíen a otros lugares debido a la alta demanda. Sosa estará acompañada por un grupo de músicos: Gustavo Giuliano en el bajo, Pablo Garrocho en la batería y coros, Mariano Mere en los teclados y coros, Cristian Vidal en las guitarras y coros y Marta Mediavilla en los coros.

