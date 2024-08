Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society y Council of the Americas (AS/COA), consideró que el presidente Javier Milei y su equipo “están tomando las medidas económicas que comienzan a tener resultados positivos” en referencia a la baja de la inflación y la reducción del déficit fiscal. Sin embargo advirtió que esos resultados “hay que sostenerlos” y que lleva tiempo “demostrar que está arreglado a largo plazo”.

En ese sentido aseguró que “los inversionistas están muy impresionados” por el proceso de la gestión de Javier Milei en el gobierno “El Presidente, además, tiene un equipo muy fuerte, que sabe exactamente lo que hay que hacer para tener éxito. Deben continuar implementando el programa y demostrar sostenibilidad para que derive en otra etapa para la economía y para la Argentina”, afirmó.

Las declaraciones de Susan Segal fueron publicadas en la previa de la conferencia que organiza la organización empresarial estadounidense que promueve el libre comercio en América y que contará con la presencia del primer mandatario, parte de su gabinete como los ministros del Interior, Guillermo Francos, de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Relaciones Exteriores, Diana Mondino. También estarán el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados; varios gobernadores, como Ignacio “Nacho” Torres, de Chubut, Rolando Fugueroa de Neuquén; incluido el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y varios empresarios, entre ellos, el presidente de la CAC, Natalio Mario Grinman.

El “Council Argentina: perspectivas económicas y políticas” contará además con la cobertura especial del Grupo La Opinión Austral con la transmisión en vivo de todos los oradores y entrevistas en vivo y en directo desde el Hotel Alvear Palace en laopinionaustral.com.ar y todas las redes sociales. Además del análisis y balance completo en sus ediciones impresas La Opinión Zona Norte y la histórica La Opinión Austral.

El panel de apertura estará a cargo de Susan Segal, Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Nación; y Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El cierre estará a cargo del presidente de la Nación Javier Milei, quien hablará luego de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación.

A diferencia de otras ediciones, en la de este año habrá un panel dedicado especialmente a la inteligencia artificial, que tendrá exponentes de las principales empresas tecnológicas internacionales, como Amazon Web Services y Meta (empresa madre de Facebook, Instagram y WhatsApp).

“Por fin la Argentina tiene lo que necesita el mundo: energía, petróleo, gas y renovable, minería” Susan Segal, presidenta de AS/COA

Susan Segal destacó la importancia del evento realizado en nuestro país desde hace 20 años, y el rol del mismo en América Latina y el mundo: “Muchas de las empresas más importantes de América Latina hoy en día, son de argentinos”, dijo en una entrevista en el diario La Nación.

La presidenta y CEO de AS/COA hizo hincapié en que el modelo económico implementado por el Gobierno Nacional, necesita dólares y sostuvo que “la aprobación de la Ley Bases, ayudará a profundizar el rumbo económico”, posibilitando la llegada de divisas.

A esto le suma que “por fin la Argentina tiene lo que necesita el mundo. Tiene energía, no solamente tradicional, como gas y petróleo, sino también la renovable. Tiene un fuerte desarrollo del sector agrícola. Tiene también minería, y no solo litio, sino también cobre y otros minerales especiales.”

Segal también se refirió al contexto mundial, que solicita estos recursos, y que la Argentina puede satisfacer esta demanda. “Estamos viviendo un momento histórico y es muy importante para la Argentina. Hoy en día se valora mucho más lo que tiene la Argentina”.

La preocupación de la presidenta del Council of América es que estas reformas no puedan mantenerse en el tiempo, o no se puedan lograr. Y dijo: “me da preocupación es que no haya continuidad del programa económico”. En este sentido, afirma que la inversión requerida para estos cambios y la puesta en marcha requiere una cantidad de dólares, y sostiene: “La única manera de lograrlo es implementar las reformas económicas”.

