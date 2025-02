Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Leones de pista no pudieron ante el poderío de Alemania y cayeron por 8 a 2 en la última fecha del Grupo B del Mundial Indoor de Croacia 2025. Con este resultado, la Selección Argentina quedó en la tercera posición de la zona y deberá aguardar los partidos de este jueves para definir si avanza a la próxima instancia como uno de los mejores terceros.

El encuentro, disputado en el Zatika Sport Centre de Porec, tuvo un inicio parejo. Argentina intentó presionar desde el arranque y encontró un córner corto en la primera jugada, pero la defensa alemana respondió con solidez. Con el correr de los minutos, los teutones comenzaron a dominar y forzaron a Alan Frías (Pico Truncado) a intervenir en varias oportunidades para mantener el cero en el arco albiceleste. El primer cuarto terminó sin goles.

En el segundo parcial, Alemania impuso su jerarquía y golpeó con contundencia. A los 16 minutos, Schmid aprovechó un error en la salida de Eleicegui y abrió el marcador. Apenas un minuto después, Hasbach amplió la diferencia con un remate de revés. Los Leones intentaron reaccionar y generaron varias situaciones de peligro, pero el arquero germano, Onyekwue, evitó el descuento.

El tercer cuarto comenzó con una oportunidad para Argentina tras la expulsión temporal de Proske. En ese contexto, Gastón Rodríguez aprovechó un córner corto y descontó con una potente arrastrada. Sin embargo, la alegría duró poco, Hasbach convirtió su segundo gol y puso el 3-1.

En el último cuarto, Alemania fue una máquina de efectividad. Hasbach completó su triplete con dos tantos seguidos, mientras que Schmid y nuevamente Hasbach estiraron la diferencia. Argentina encontró otro descuento a través de Juan Eleicegui, pero en la última jugada del partido, Proske selló el 8-2 definitivo.

Con este resultado, Argentina terminó en el tercer puesto del Grupo B con tres puntos, producto de una victoria ante Malasia (5-2) y dos derrotas, frente a Irán (3-5) y Alemania (2-8). Ahora, el equipo dirigido por Massimo Lanzano deberá esperar los resultados de dos partidos clave para saber si accede a los cuartos de final. Polonia vs. Sudáfrica (Grupo A) y Australia vs. Namibia (Grupo C).

Para clasificar como uno de los mejores terceros, Argentina necesita que en al menos uno de estos encuentros haya un ganador y que el equipo derrotado termine con una diferencia de gol de -6 o peor.

El equipo albiceleste deberá seguir de cerca los resultados de este jueves con la esperanza de seguir en carrera en el Mundial Indoor de Croacia 2025.