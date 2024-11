En la última emisión del programa de Susana Giménez, tres parejas famosas se enfrentaron en divertidos desafíos para ganar un gran premio; los participantes, fueron: Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, Mica Viciconte y Fabián Cubero, y Camila Homs con Sebastián Sosa; finalmente, Homs y Sosa ganaron, hecho que hizo enojar a Tagliani y arremetió contra la influencer.

El premio fue de 5 millones de pesos y un viaje, de una semana, a la Riviera Maya, México. Con un total de 74 puntos, superaron a Lizy y Sebastián, que alcanzaron 52, y a Mica y Fabián, que terminaron con 39.

Sin embargo, cuando todo parecía terminar en paz, Tagliani lanzó un pícaro comentario hacia la pareja ganadora, que no pasó desapercibida en las redes sociales y los usuarios se mostraron muy molestos por la actitud.

En el video, cuando el juego termina, se la escucha decir a la humorista: “Qué suerte tiene esta cornuda”.

Lejos de terminar ahí, Lizy, agregó: “Aguante Tini“, haciendo referencia a la relación que mantuvo Rodrigo De Paul con la cantante, mientras, todavía, seguía en pareja con Camila.

En las redes repudiaron sus comentarios y la destrozaron. “Horrible lo de Lizy hacia Cami Homs; innecesario”; “Qué falta de respeto y que feo los comentarios de Lizy a Cami porque ganó” ; “Lo de Lizy Tagliani a Cami Homs no es gracioso”, son algunos de las cosas que se pueden leer en “X”.

La palabra de Lizy Tagliani tras lo sucedido con Cami Homs

En diálogo exclusivo con “PrimiciasYa”, Lizy se mostró totalmente arrepentida por lo sucedido y le pidió disculpas a Homs.

“Fue horrible lo que hice… totalmente desubicado y maleducado. No sé por qué lo hice”, expresó.

Y, prosiguió: “Yo estaba ahí, como haciéndome la indignada, porque perdimos, como boludeando, y no sé por qué me desubiqué tanto. Pobre chica, es un amor”.

“No entiendo cómo yo, con 54 años, no me pude dar cuenta de lo que hice. Ponele que una cosa se me escape, pero dije cualquier barbaridad pensando que era gracioso”, lanzó.

“Lo peor es que me fui del programa y nunca tomé la consciencia de darme cuenta de lo que dije. Fue horrible y espantoso. Obviamente, le mande, después, un pedido de disculpas. No lo puedo creer. Te lo juro por la memoria de mi mamá, no puedo creer lo que hice. Es horrible”, concluyó.

