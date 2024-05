Este domingo, hubo una nueva emisión de “Almorzando con Juana” (El Trece), conducido por Juana Viale, y, entre los invitados ,estuvo presente Jey Mammon, quien fue denunciado por Lucas Benvenuto por haberlo abusado sexualmente; a raíz de esto, el joven hizo un polémico descargo a través de su Instagram.

¿Qué dijo Lucas Benvenuto sobre la reaparición de Jey Mammon en los medios?

En un video, Lucas dijo: “Les quiero dejar este video a todas las personas que siempre me apoyan y me hacen llegar su amor, para decirles que estén tranquilos. Estoy muy bien y en el fin del mundo, en Ushuaia, en donde quiero estar, con las personas que deseo estar y más abrazado que nunca… Con un escudo humano muy fuerte de amor”.

Y, reveló: “No se preocupen, yo, desde hace un tiempo, decidí no ver más noticias, no actualizarme de nada. Acabo de cumplir una de las primeras metas que puse en la lista para mi vida. No les puedo decir qué es porque es muy personal, pero acabo de cumplir una meta de vida”.

“Imagínense si, después de todo lo que peleé, tantos años en la Justicia, un tiempo en los medios y toda mi vida, como para seguir enganchado de una historia que no tiene sentido y que es increíblemente cruel”, sostuvo.

Fuerte cruce de Jey Mammón y Valeria Sampedro en la mesa de Juana Viale: “No sos inocente, la causa prescribió”

Durante la previa, Mammon tuvo una picante pelea con Valeria Sampedro sobre la denuncia por abuso sexual.

Jey, aseguró “haber sido declarado inocente tras las denuncias de Lucas Benvenuto”, pero, la periodista, no tardó en corregirlo. “¿Cómo salís con un chico de 16 años teniendo 31, 30?”, preguntó, generando incomodidad en Jey, quien evadió la consulta.

Además, Sampedro añadió que “Mammón no fue declarado inocente, sino que su causa prescribió y la Justicia no la investigó por esta razón”.

“¿Sabes qué pasa? Este programa se ve mucho y estamos hablando de mi caso. Vos arrancaste diciendo que “la Justicia no me declaró inocente y ya estamos diciendo algo técnico que está mal. Yo aprendí un montón de esto y te lo cuento para que lo sepas. Técnicamente, la Justicia me declaró inocente”, se quejó el exconductor.

Sin embargo, Valeria sentenció: “Lo que te hicieron fue absolverte por prescripción. ¿Qué clase de inocencia se declara si no se juzga?”.

