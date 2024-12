Luciana Martínez abrió su corazón en el confesionario de Gran Hermano: “Me escondí mucho tiempo para cuidarlos” La participante oriunda de Pico Truncado, Santa Cruz, tomo valor y contó su historia de vida en el confesionario de GH. Además, envió un emotivo mensaje a su madre, quien se enteró de su identidad de género por televisión: "Lo único que quiero es que ella esté orgullosa", expresó.

Luciana Martínez, la joven santacruceña se convirtió en una de las participantes más conmovedoras de Gran Hermano 2025 luego que sorprendiera a todos al revelar en vivo que es una mujer trans. En un momento cargado de emoción, compartió que su madre se enteraba de su identidad de género en ese preciso momento, frente a las cámaras. Esta revelación, llena de valentía, tocó profundamente a los televidentes y generó un fuerte apoyo en las redes sociales.

Durante una conversación en el confesionario con Gran Hermano, Luciana expresó: “Necesito expresarme para mi gente, hoy en día se están enterando por la televisión que Jorge ya va a estar. Quiero decirles que estoy bien, estoy feliz siendo Luciana, me escondí mucho tiempo para cuidarlos”. Estas palabras reflejaron el dolor y la necesidad de mostrarse tal como es, después de tantos años de ocultar su verdadera identidad.

Luciana habló también sobre los años que pasó escondida y luchando contra la represión de su verdadera identidad. “A Luciana la llevo conmigo desde hace mucho tiempo, hoy en día deben estar cayendo de todos esos viajes que hice que fue para esconderme, no quería que me vean de esta forma”, relató, añadiendo que pasó mucho tiempo sola, a menudo en hoteles y de noche, hasta que entendió que tenía la libertad de mostrarse como es, tanto de día como de noche.

Aunque aún siente que le falta la fortaleza para hablar abiertamente con sus compañeros, Luciana compartió su alegría al finalmente poder ser ella misma. “Fueron más de diez años, si bien todavía no me encuentro con esa fortaleza para juntar a mis compañeros, esto es lo que quiero ser, y lo que siempre sentí desde niña”, afirmó con firmeza.

En un momento particularmente emotivo, Luciana dedicó un mensaje a su madre, quien se enteró de su identidad por televisión. “Quiero decirle a mi mamá que la amo muchísimo, yo sé que ella el día que me vio se habrá dicho que ya no me va a poder decir hijo, espero que entienda que yo sigo ahí y que voy a estar siempre para ella”, expresó, destacando lo importante que es para ella que su madre se sienta orgullosa.

“Espero que se sienta orgullosa y el día que yo salga quiero verla ahí, quiero que el mundo la conozca porque es una mujer fuerte que la luchó muchísimo y se merece lo más lindo del mundo”, agregó con emoción.

Luciana también compartió su preocupación por cómo su madre, de 70 años, pudo haberse sentido al enterarse de esta noticia por televisión. “Me preocupa mi mamá, ella se enteró por la televisión, es la primera vez que me siento libre. No le conté a nadie, ni a mi familia, mi mamá tiene 70 años, lo único que quiero es que ella esté orgullosa”, confesó.

En su primer día dentro de la casa, Luciana también habló sobre su apellido artístico y la historia de su familia, explicando que no comparte el apellido de sus hermanos debido a la ausencia de su padre desde antes de su nacimiento.

Luciana Martínez, con su historia de vida marcada por la lucha, el silencio y la valentía, se convirtió en una de las participantes más admiradas de esta edición de Gran Hermano, al compartir su verdad con el mundo.