Por Raúl Pedone de Mendoza Today

Luis Petri llega a la entrevista con Mendoza Today con la agitación propia del gran protagonista de una campaña electoral. A quince día de las elecciones del 26 de octubre, está justo transitando en Mendoza -su provincia natal y objetivo político para dentro de dos años- un fin de semana tan largo como exigido. Su agenda ya no incluye actos, pero sí reuniones permanentes con cámaras empresariales, entidades profesionales, vecinales, recorridas y presencia en actividades culturales varias para lograr mayor visibilidad. Por otro lado van las redes sociales y los compromisos con los periodistas, los medios y los mediadores.

Petri viene de secundar la visita del presidente Javier Milei, de quien confiesa sentirse un “soldado”. Y valga la metáfora bélica porque vivimos en tiempos de guerras culturales e ideológicas, de las que lejos de regañar, reafirma. Y además desempeña la función de ministro de Defensa de la Nación. Es fácil encontrar las fotos vestido de militar y combatiente. Pero esta vez tiene el look propio del nuevo líder de la época: ropa de tonos oscuros, jeans, zapatos urbanos, un saco azul “que no se arruga nunca”, camisa lisa sin corbata, barba incipiente. Y lo más importante: un discurso enfocado quirúrgicamente en sus premisas y mensajes de campaña. Confiado, eso sí, porque las encuestas dan como se espera y la visita presidencial, aunque breve y acotada, sucedió sin los desmadres de otras ciudades del país.

-Puede decirse que la presencia de Milei en estas tierras salió tranquila, “a la mendocina”.

-Sí, fue tranquila. Pero también fue impresionante el apoyo de la gente. Se conoció la llegada del presidente, particularmente a la ciudad de Mendoza, prácticamente el mismo día y, con poquísima antelación, miles de mendocinos tanto en San Rafael como en el Gran Mendoza salieron a recibirlo, a manifestarle su apoyo y a pedirle que no aflojara, que le metiéramos para adelante. La verdad es que es un respaldo muy importante en momentos que son definitorios.

-Volvemos al país polarizado y ya hemos vivido esas experiencias. ¿No cree que es mucho riesgo a nivel nacional?

-Nos jugamos mucho más que una elección; esta es la madre de todas las batallas. O consolidamos el rumbo que iniciamos el 10 de diciembre con Javier Milei, o volvemos a lo peor del kirchnerismo: ese Estado planero, esa Argentina subsidiada, de la emisión monetaria descontrolada, de los planes sociales, de los gerentes de la pobreza y de la defensa de la delincuencia. En cambio, esta es una Argentina que resuelve problemas estructurales que el país tenía por décadas, que combate la inflación, que reduce significativamente la pobreza, que ha recuperado el orden en las calles, que lucha contra el narcotráfico y que apuesta decididamente a que la actividad privada sea el motor del crecimiento.

-Bueno, tal vez les falta que se vean los resultados.

-Sabemos que falta mucho y que hay muchos argentinos que no la están pasando bien. Hemos bajado la pobreza de un 57 % a un 31 %, y hay un 31 % de argentinos que la pasa mal, pero no tenemos dudas de que el camino emprendido es este y que no podemos volver atrás.

-La visita al Sur provincial fue más “civilizada” de lo esperado. Son “territorios peronistas”.

-La idea de hacer foco en el Sur surgió de una charla que tuvimos con el Presidente y el Gobernador. Vimos la oportunidad de hablar en la Cámara de Comercio, un lugar emblemático del Sur y particularmente de San Rafael, adonde nunca había ido un presidente. Es la primera vez que un mandatario habla ante la cámara de San Rafael y ante el sector productivo de todo el Sur mendocino.

Luis Petri abrazado a Javier Milei.

-¿Cómo tomaron las criticas posteriores de los hermanos Omar (intendente) y Emir (candidato a diputado opositor)?

-Ese punto es muy importante, porque esa zona viene de años de ser un bastión peronista. Los intendentes de San Rafael, Omar y Emir Félix, deberían reconocer el hecho de que el presidente de la nación fue a poner en valor el sur mendocino. El presidente de la cámara y todas las autoridades estaban muy contentos.

-¿Dice que los productores estaban satisfechos? Porque vienen quejándose mucho de que el Gobierno Nacional se olvida a veces de las economías regionales.

-La devolución de los productores fue muy buena. Suelen quejarse por los costos internos y la apertura de las importaciones. He recorrido Mendoza de punta a punta y conozco cada rincón de la provincia. Hace dos años, los principales problemas de los productores y de las pymes estaban vinculados a la inflación y la imprevisibilidad, el desabastecimiento —una palabra que ya hemos olvidado—, y las trabas a la importación. Pensemos que la vitivinicultura importa el 20 por ciento de sus insumos, como levaduras y corchos, y antes tenían que pedir permisos a través del Régimen SIRA. A eso se sumaba que para vender el vino debían pagar el Impuesto País.

-Sí, pero igual se siguen quejando de los impuestos de aquí y las facilidades para los de afuera.

-Es cierto: otro de los problemas que planteaban era la enorme presión impositiva, pero este gobierno ha ido bajando las alícuotas en dieciséis impuestos, lo que representa un 2.5 por ciento del PBI. La otra cuestión que queremos tratar en el Congreso de la Nación es la reforma laboral, para incluir a todos aquellos que quieren insertarse en el mercado laboral registrado con un trabajo de calidad y, por otro lado, para darles certezas y seguridad a quienes quieren dar empleo, de que no van a entregar su pyme producto de la industria del juicio.

-Los últimos meses, parece que la economía no acompañó a a gente.

-Hemos resuelto gran parte de los problemas de los sectores productivos, aunque queda mucho por hacer. La economía creció en el primer trimestre, pero después vino un Congreso que, sesión tras sesión, buscaba dinamitar el programa económico y generó mucha incertidumbre. Creemos que esa incertidumbre se va a despejar después del 26 de octubre y la economía volverá a crecer. Confío en que así será.

-El peronismo provincial hace campaña allí, donde duele, diciendo que ellos van a apoyar a los productores mendocinos.

-El peronismo dice estar a favor de los productores, pero en el Congreso terminan votando en contra de la reforma laboral. El kirchnerismo estaba a favor de los gerentes de la pobreza, de ese Estado subsidiado y planero, no de generar más trabajo. Su modelo se basa en la emisión descontrolada, que genera inflación y multiplica la pobreza, la cual luego es sostenida con planes sociales administrados por punteros que obligan a la gente a adherir a un determinado sistema político para garantizar su perpetuidad en el tiempo. Ese es el populismo que encarnó el kirchnerismo por veinte años y que tanto daño ha hecho al buscar romper con la cultura del trabajo, del esfuerzo y del sacrificio, de la que los mendocinos sabemos mucho.

-Pero en los discursos y entrevistas intentan despegarse del kirchnerismo, que no es muy simpático para los mendocinos.

-El peronismo de Mendoza ha intentado despegarse en la superficie, pero en el Congreso votan siempre con el peronismo nacional. Todas y cada una de las iniciativas populistas y demagógicas que generan más inflación y pobreza son sostenidas con los votos de los kirchneristas mendocinos.

-Las tensiones entre la Nación y las provincias son históricas. ¿Cómo piensa gestionar personalmente ser parte del partido nacional gobernante y defender los intereses de Mendoza?

-Siempre dije que había valores compartidos entre el gobernador provincial y el presidente, y también un electorado que nos demandaba y exigía que estuviésemos juntos. Eso explica en gran medida por qué hoy estamos en un frente electoral conjunto. En el Congreso, defenderé las políticas del Gobierno nacional y los intereses de los mendocinos, como lo hice siempre: levantando la voz en defensa de las víctimas, a favor de más seguridad y en contra de los delincuentes. Los mendocinos y los argentinos reclaman penas más duras, que baje la edad de imputabilidad para que los menores que delinquen sean responsables de sus actos. Eso se logra aprobando leyes en el Congreso, un Congreso que hoy se niega a tratar los problemas reales de los argentinos porque prefiere hacer populismo y quebrar el modelo económico.

-¿Con el tema de la coparticipación va a ser más difícil, no?

-Respecto a la coparticipación, su reforma requiere unanimidad de las provincias. Es más fácil reformar la Constitución que sancionar una nueva ley de coparticipación. Hay que ser muy responsables y no mentir. Escucho a algunos legisladores decir que van a ir al Congreso a reformar la ley, pero eso no es así de simple. No se pueden proponer soluciones mágicas, como si de un plumazo se fueran a resolver todos los problemas. Lo que sí hay que hacer es trabajar para que los incentivos sean los adecuados; que se premie a las provincias eficientes, austeras y con baja carga impositiva, y no que siempre se terminen asistiendo a las que hacen peor su tarea y no realizan ningún esfuerzo.

-¿Y si llega a ser gobernador?

-Por lo pronto, hay que seguir bajando impuestos y sacarle el pie de la cabeza a los sectores productivos, tanto en el orden nacional como en el provincial. No podemos parar hasta, por ejemplo, eliminar definitivamente Ingresos Brutos, que es un impuesto totalmente distorsivo. Mientras menos carga impositiva exista, más producción, competitividad y desarrollo habrá. Para eso, es necesario seguir achicando el Estado, mejorando los servicios, incorporando tecnología y acelerando procesos.

-¿Algo en especial para la industria del turismo, que no la está pasando bien?

-En el caso del turismo, Mendoza tiene que prepararse tanto para el turismo internacional como para el interno. Es uno de los destinos más bonitos del país y debemos tener una oferta variada para que desde distintos rincones de Argentina vengan a conocernos. El desafío es no depender exclusivamente del turismo de alta gama y tener una paleta de ofertas que abarque desde el camping hasta el hotel cinco estrellas, amoldándose al bolsillo de cada turista.

-Se entiende que si llega a gobernador, eliminará aquí también más impuestos.

-Creo que no hay que sumar más presión impositiva a la ya alta que arrastra el país. Debemos propender a un Estado más eficiente que recaude mejor, baje la presión impositiva y avance hacia una simplificación tributaria, pasando de los 166 impuestos actuales a un sistema donde, como ocurre hoy, nueve tributos recauden el 90 por ciento. Para eso, hay que achicar el Estado.

-Después del resultado adverso en la Provincia de Buenos Aires está claro que cambiaron algunas formas, pero el fondo no.

-Soy un soldado del presidente y lo voy a acompañar en este proceso de transformación definitiva de la Argentina, retomando un sendero de crecimiento que perdimos hace más de cien años por el germen populista. Argentina ha padecido la enfermedad crónica de la demagogia. Hace dos años, la gente nos paraba con lágrimas en los ojos porque sus hijos se habían ido o se estaban por ir.

-Macri hacia alianza para ganar elecciones, pero no para gobernar. En este momento parece al revés. Que pasen las elecciones y después buscamos coincidencias para gobernar. ¿Lo ve así?

-Hoy, muchos están empezando a pensar en volver. La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo tienen que ser parte de este frente, y después del 26 de octubre habrá que trazar puentes para ampliar esa base política sobre un núcleo de coincidencias: no podemos volver al pasado, al déficit fiscal, a la emisión monetaria ni a sostener el Estado con impuestos o con “papelitos” del Banco Central.

-Si fuera así, algo tendrán que cambiar, por lo menos en el vínculo con otros espacios políticos.

-Haremos todas las correcciones políticas que sean necesarias, pero no vamos a cambiar el rumbo económico. Los fundamentos, como el superávit fiscal, la reducción del gasto público y la baja sistemática de la presión impositiva, no se van a alterar, porque eso es lo que da fortaleza al programa y lo que, con el tiempo, generará desarrollo y destruirá definitivamente la pobreza en el país.

-¿Me asegura que no habrá excluídos?

-Todos los que quieran estar serán bienvenidos

-¿Sin prejuicios?

-Sin prejuicios.

Selfie. Luis Petri pasó todo el fin de semana largo en Mendoza. No esquivó el contacto con la gente.