En medio de conflictos legales, tensiones familiares y una relación marcada por el control, Mauro Icardi tomó una drástica decisión: se creó un perfil falso en Instagram para poder comunicarse con su entorno legal sin que su pareja, la China Suárez, lo notara, ya que le revisaría sus redes sociales.

Según contaron en “LAM” (América TV), programa conducido por Ángel de Brito, el futbolista se sintió acorralado y eligió el silencio como única vía de escape. “Mauro se creó una cuenta falsa para poder empezar a hablar temas, porque las redes sociales de él están controladas por la China Suárez”, reveló Pepe Ochoa.

En un intento por tomar el control de sus asuntos personales, Icardi tuvo que pedirle a un amigo de confianza que actuara como intermediario en la conversación con su abogada. “Mauro Icardi le pide a esta persona que se comunique con Elba Marcovecchio”, agregó Ochoa. El propósito era claro y urgente: poder mantener una charla directa y confidencial con la letrada sin que la actriz interviniera ni se enterara de los temas tratados.

La filtración de un chat entre el jugador y su amigo dejó expuesta la verdadera razón detrás de tanto hermetismo. “Me lo creé con otro celular, porque Euge me está revisando las redes, últimamente, y me incomoda”, escribió Mauro, dejando entrever que se sentía vigilado e incómodo dentro de su propia relación; en el mismo intercambio, el jugador pidió máxima discreción. “Si te contesta Elba, avísame, y te paso el Instagram, así me habla ahí. Decile que quiero hablar de algo personal”, indicó.

A este escándalo se sumó un revés judicial que complicó, aún más, el presente del futbolista; según informó Yanina Latorre en “El Observador”, un juez rechazó el pedido de unión convivencial entre Icardi y La China Suárez. “Querían hacerlo para que, cuando les toque la revinculación de nuevo, ningún juez pueda poner que no esté ella presente porque es la mujer”, detalló la periodista, explicando que la intención de la pareja era formalizar su vínculo para proteger ciertos derechos en futuras instancias legales.

