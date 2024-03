Máximo Kirchner criticó el video del Gobierno por el 24M: “Se pone en duda la tragedia argentina y eso nunca es bueno” El diputado nacional habló durante la movilización que encabeza hacia Plaza de Mayo. “Hay una situación de desprecio no solo por el pasado, sino también por los compañeros, por las desapariciones”, condenó. Además, se refirió a los dichos de la vicepresidenta Victoria Villaruel: "cómo voy a querer construir una opción con alguien que defiende a los torturadores".

El diputado nacional Máximo Kirchner, que encabeza la marcha que partió desde el edificio de la ex-Esma hacia Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, criticó el video que publicó el Gobierno nacional titulado “Día de la Memoria, La Verdad y la Justicia. Completa”.

“Desde la primera magistratura del Estado se pone en duda la tragedia que fue para el país y eso no es bueno”, afirmó Kirchner en diálogo con el canal La Cámpora en Youtube, en medio de la movilización. El spot de la gestión libertaria fijó postura respecto a la última dictadura cívico-militar y niega la cifra de los 30 mil desaparecidos.

“Hay una situación de desprecio no solo por el pasado, sino también por los compañeros, por las desapariciones, las torturas, la apropiación de nenes y nenas; y en el presente por la gente, como que si no pudiera haber un grado de empatía con el dolor, el sufrimiento y la esperanza de los argentinos”, condenó el legislador de Unión por la Patria.

“En 100 días, el pueblo argentino se va expresando y manifestando su descontento con las políticas actuales”, consideró, en referencia a los tres meses de gestión de Javier Milei.

Máximo Kirchner “No la quiero a Villarruel en mi equipo”

Por otra parte, Kirchner también cuestionó a la vicepresidenta Victoria Villaruel, quien durante la jornada difundió un video propio donde también cuestionó el número de desaparecidos.

“Cómo voy a querer construir una opción con alguien que defiende a los torturadores y a los asesinos de tantas argentinas y argentinos. Y entre ellos, de los padres y las madres de muchas compañeras y compañeros míos. No, por un voto no se hace cualquier cosa y eso es otra cosa que hay que discutir. Tres votos más no valen decir cualquier cosa. Entonces, creo que lo que tenemos que tener claro”, dijo el líder del PJ bonaerense.

Y agregó: “No comparto nada, no comparto su visión del pasado, no comparto su visión del presente ni tampoco la visión del futuro. Lo que pasa es que algunos sectores buscan, por algunas características que algunos denotan del presidente, levantarla a ella”

El video del Gobierno nacional por el 24M

La pieza, a cargo de Santiago Oría, renombró el 24M como “el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia Completa” y fue compartida por la cuenta de X de la Casa Rosada.

Entre otros, el video recopiló los testimonios del exmontonero Luis Labraña, el jefe de la Side en el menemismo y periodista, Juan Bautista “Tata” Yofre, y María Fernanda Viola, hija del capitán Humberto Viola.

Además, está acompañado por imágenes de archivo que ilustrarán los testimonios de los protagonistas.