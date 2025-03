Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Si no me das la guita, yo difundo todo, eh“, era la amenaza que una mujer les decía a las víctimas, asegurando que revelaría información sensible sobre los encuentros que ella había mantenido con vecinos de Río Gallegos.

Se trata de un caso de “sextorsión” que se registró en la capital de Santa Cruz y por el que una mujer había sido denunciada casi diez veces por el mismo delito. El modus operandi siempre era el mismo: contactaba a hombres en páginas web para organizar un encuentro sexual, luego del mismo, los amenazaba con revelar información. En su mayoría, las víctimas eran hombres casados.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo saber que la acusada es una joven de unos 24 años de edad, quien fue demorada este viernes, durante un procedimiento que realizó la Policía de Santa Cruz, en su domicilio ubicado en la calle French al 200.

Sobre la acusada pesan nueve denuncias por el mismo tipo de hechos. El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción de turno este mes, a cargo de Marcela Quintana, y fue ejecutado por el personal del área Cibercrimen, comandada por el subcomisario Mario Ávila, contando con el apoyo de la División de Investigaciones (DDI).

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La mujer vive en una casa emplazada en la dirección antes mencionada junto a sus padres. Ellos se encontraban en el domicilio al momento en el que las fuerzas de seguridad irrumpieron en el lugar. El pedido de la Justicia era claro: identificar a la sospechosa y secuestrar todos los dispositivos digitales desde donde habría amenazado y extorsionado a las víctimas. La acusada solicitaba sumas superiores a 200 mil pesos en cada oportunidad y las transferencias se hacían a través de una reconocida billetera virtual.

Como dato, además de la demora de la sospechosa y el secuestro de teléfonos celulares y computadoras, los agentes debieron darles intervención a sus pares de Narcocriminalidad, ya que encontraron algunos gramos de marihuana que serían para consumo personal.

La droga fue incautada por los efectivos y se informó a la Justicia Federal.