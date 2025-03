Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de que Vialidad Nacional demoliera el monumento en homenaje a Osvaldo Bayer ubicado en la entrada de Río Gallegos, la historiadora mendocina Luciana Sabina se mostró a favor de la medida.

La medida, realizada un día después del 24 de marzo, generó amplio rechazo en redes sociales y declaraciones de repudio de diversas figuras, como sus hijos, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, la senadora Alicia Kirchner y la Secretaría de Cultura de Santa Cruz, que exigieron su restitución.

Sin embargo, muchos apoyaron la remoción del monumento de chapa, como la historiadora y escritora mendocina, Luciana Sabina, quien a través de X opinó: “Osvaldo Bayer se pasó la vida protestando para que tiraran los monumentos a Roca y ayer esto pasó con el suyo. No tiene remate”.

Consultada por Mendoza Today, la también profesora explicó: “Más allá de que, como dijo el Gobierno, el monumento no estaba en condiciones y no cumplía con las normativas, no me parece adecuado que (Osvaldo Bayer) tuviera un monumento”.

Y agregó: “No comparto ni su ideología ni su visión sobre la historia, no creo que fuese tan relevante, su monumento era más bien un acto político, aunque seguramente detrás de su destrucción también hay un mensaje político”.

Quién es Luciana Sabina

Luciana Sabina, es una conocida historiadora mendocina, columnista de Memo Diario y twittera bajo el seudónimo Kalipolis.

Es licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Cuyo y autora del libro Héroes y Villanos: la batalla final por la historia argentina. La obra, abarca desde las invasiones inglesas hasta que asume Roca, proponiendo un recorrido a través del siglo XIX, que desafía la representación revisionista de los actores más emblemáticos de la historia argentina. “Tenés varias versiones dentro de la historia argentina entonces tenés que encontrar la verdad en esas versiones”, aseguró la autora.

En enero de este año anunció su incorporación al Partido Demócrata (PD). La noticia fue celebrada por la diputada nacional Mercedes “Mechi” Llano, quien en sus redes sociales destacó el valor de Sabina para el espacio: “Un gran orgullo para el PD la incorporación de tan valioso cuadro a nuestro partido. Valiosa mujer por su formación, valores y, principalmente, humanidad. Trabajaremos para devolverle, de la mano del liberalismo, el esplendor que caracterizó a nuestra adorada Mendoza”.