Morena Rial declaró en la Fiscalía de San Isidro, donde admitió responsabilidad en el caso acusada de robo en la provincia de Buenos Aires y, tras la audiencia, el Juzgado de Garantías Nº 3 le concedió la excarcelación extraordinaria, aunque, por ahora, sería detenida hasta que se resuelva su situación. Luego de esta noticia, su exabogado, Alejandro Cipolla, le hizo llegar un delivery para celebrar su futura libertad.

El pedido de delivery fue hecho a McDonald’s, según pudieron captar desde “LAM”, el programa conducido por Ángel de Brito.

Mientras las cámaras de América hacían una cobertura en el lugar, el cronista Santiago Riva Roy notó que una persona se acercaba con un pedido. En la bolsa había una grand tasty doble con papas y gaseosa.

Durante la entrega, se pudo ver que la factura estaba a nombre de “Alejandro”. Cipolla defendió a la hija de Jorge Rial hasta hace poco, cuando la defensa de la joven pasó a estar a cargo de Fernando Burlando.

La influencer podría ser excarcelada en las próximas horas. La joven se encuentra detenida desde el miércoles 5 de febrero, luego haber sido acusada de formar parte de una banda que robó una casa en Villa Adelina.

Según Burlando, el juez aprobó la excarcelación y resta que la fiscalía acepte la resolución. “No necesariamente va a ser excarcelada hoy, puede ser en el transcurso de los próximos cinco días”, aseguró el letrado.

Y, añadió: “La Justicia valora su arrepentimiento y entiende que hay un bebé en periodo de lactancia”; además, aseguró que la decisión del juez contempló que la mediática no cuenta con antecedentes penales.

Según el abogado, las medidas que dispuso el juez son que Morena se presente cada quince días en el juzgado, que no se ausente de su casa por más de 24 horas y que haga un tratamiento psiquiátrico y psicológico; también, tiene prohibido salir del país.

La desgarradora carta que escribió Morena Rial desde la cárcel

Luis Ventura dio a conocer en “A la tarde” el contenido del escrito que hizo la hija de Rial a días de ser detenida.

“Quiero comunicarle a la prensa que me están dando ya por culpable sin que la Justicia me haya condenado. Primero, lo tienen que demostrar para poder así juzgarme. ¡Qué lo demuestren!”, comenzó leyendo el periodista.

“Lo más importante, para mí, son mis hijos. Solo espero estar muy pronto cerca de Amadeo, el más chiquito, y Francesco, el más grande, porque los extraño mucho y cada día que pasa se me rompe el corazón de estar lejos de ellos”, agregó.

“Respecto a que Alejandro Cipolla se vaya, no se debe a que es mal abogado y que me esté perjudicando, sino que hay otros motivos que más adelante informaré, pero Alejandro Cipolla es alguien que yo amo y eso no va a cambiar”, añadió, en referencia a las especulaciones que surgieron con el cambio de representación.

Y, cerró: “Le mando saludos a todos y, cuando esté en libertad, contaré mi versión. Morena Rial”.

Rompió el silencio el padre del bebé de Morena y arremetió contra Jorge Rial

Matías Ogas (quien tiene a Amadeo con la joven) fue letal al referirse a Jorge tras quedar al cuidado del bebé de 4 meses.

“Estoy al tanto de lo que está pasando y, sí, mi hijo está, lamentablemente, con esa persona, con Jorge Rial. El abuelo, que no sé si estuvo en México un mes y lo vio una vez en estos cuatro meses”, comenzó diciendo el entrevistado en una profunda nota que dio en “A la tarde”.

“Hace cuatro meses que nació mi hijo y Jorge es la primera vez que lo ve. No tengo comunicación con mi hijo y él me bloqueó. No puedo hacer videollamada ni tener contacto con él”, expresó.

Visiblemente dolido, concluyó: “Estoy realmente quebrado. Esta persona no me contesta los mensajes y me tiene bloqueado de todos lados”.

