Este jueves se conoció una resolución de la presidencia de la Caja de Previsión Social donde se estable que aquellos aumentos de sueldos dados al sector activo de la administración pública provincial que sean otorgados mediante un adicional nuevo no se trasladarán al sector pasivo.

La resolución, ad-referéndum del directorio de la CPS, tiene apenas dos artículos. En el primero sostiene: “… los adicionales creados con posterioridad a la determinación del cargo base inicial de los beneficios no formarán parte del mismo ni darán lugar a reclamos para la modificación, transformación o incorporación del haber jubilatorio…”. Asimismo, en el segundo artículo se indica que “los adicionales que no estén acreditados como aportados en la certificación de servicios no serán percibidos en pasividad“.

A este tema se refirió la vocal por los pasivos en la Caja de Previsión, Viviana Carabajal, quien afirmó que se enteró en una reunión del organismo porque le llegaban capturas de jubilados y jubiladas al documento de la presidencia de la CPS.

La vocal por los jubilados de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La vocal indicó a La Opinión Austral que el instrumento legal “va contra la movilidad y contra nuestra ley“. Al respecto, explicó que -en caso de que sea ratificado- cuando haya un aumento en un ítem o en un adicional que el jubilado/a no lo tuvo durante su actividad, no percibirían ese aumento.

“Dice el instrumento legal, por así llamarlo, adicional no aportado, adicional no pagado” y añadió que por lo general, en las mesas paritarias “cuando al Ejecutivo no se le puede sacar un aumento al básico, siempre tratamos de que entre el dinero por algunos de los adicionales“, pero -a partir de la puesta en vigencia de esta resolución-, cuando esto ocurra, “solamente va a ser para el activo, ya que el pasivo no lo vería reflejado“.

Carabajal expresó que junto al recorte en el vademécum que hizo la Caja de Servicios Sociales, “son dos golpes muy fuertes“. Y añadió: “Yo creo que esto viene con el mismo ensañamiento del Gobierno nacional. No es casualidad que vemos cómo fueron golpeados los jubilados que se manifestaron frente al Congreso y acá, en la provincia de Santa Cruz, tenemos esta resolución de presidencia firmada por el presidente y por su gerente general”.