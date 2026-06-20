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El periodismo argentino despidió este sábado a Roberto García, periodista, analista político y económico, conductor de televisión y exdirector periodístico de Ámbito Financiero, quien falleció a los 81 años.

La noticia fue confirmada por Canal 26, señal donde desarrolló su última etapa profesional al frente del programa “La Mirada”, espacio que compartía con su hijo Javier García y desde el cual continuó analizando la actualidad política y económica del país.

“Con profundo pesar informamos el fallecimiento de Roberto García, periodista, analista político y económico, y una de las figuras más respetadas del periodismo argentino. Tenía 81 años”, expresó la señal televisiva al comunicar su muerte.

Su trayectoria atravesó más de seis décadas de actividad ininterrumpida en medios gráficos, radiales y televisivos, convirtiéndose en una de las voces más consultadas en materia política y económica.

Dejó Derecho para dedicarse al periodismo

Nacido el 2 de junio de 1945, García tenía apenas 20 años cuando decidió abandonar sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata para dedicarse de lleno al periodismo. Sus primeros pasos fueron en la revista Para Ti y posteriormente dio el salto a Primera Plana, una publicación que marcó una época dentro del periodismo político argentino. Con el tiempo llegó a convertirse en secretario de Redacción de aquella revista y consolidó un perfil profesional vinculado a la cobertura de los centros de decisión política y económica.

Más tarde integró la redacción de La Opinión, el diario fundado por Jacobo Timerman, donde permaneció hasta el cierre del medio en 1980. Aquellas experiencias terminarían moldeando el estilo periodístico que lo acompañó durante toda su carrera: seguimiento permanente de la política, análisis de poder y construcción de una amplia red de fuentes.

Los 25 años en Ámbito Financiero

Tras el cierre de La Opinión, García desembarcó en Ámbito Financiero, el diario fundado por Julio Ramos. Allí desarrolló la etapa más extensa de su carrera profesional.

Entre 1983 y 2008 ocupó la dirección periodística del medio y participó de la consolidación del diario como una de las principales referencias informativas para empresarios, economistas, funcionarios y dirigentes políticos.

Durante ese período se convirtió en uno de los periodistas más influyentes en la cobertura de la política económica argentina.

Canal 26 recordó que durante aquellos años “se convirtió en una referencia ineludible para comprender la política, la economía y el poder en la Argentina”.

Su trabajo le valió múltiples reconocimientos, entre ellos varios Premios Konex, además de integrar la Academia Nacional de Periodismo.

La histórica primicia del Plan Austral

Entre las coberturas más recordadas de su carrera aparece una que el propio García relató en numerosas oportunidades: la publicación anticipada del Plan Austral, uno de los programas económicos más importantes del gobierno de Raúl Alfonsín.

Durante una entrevista realizada en 2024 en el programa Centro La Hoya, el periodista recordó cómo logró reconstruir información reservada sobre el nuevo programa económico antes de su anuncio oficial. “Fue una suma de factores, entrevistas con entrevistas, encuentros, algunas entrevistas, curiosidades”, explicó al reconstruir aquella investigación periodística.

Según contó, la información surgió a partir de múltiples conversaciones y señales que fue recogiendo mientras seguía de cerca los movimientos del equipo económico. “Tenía un bosquejo. Nosotros publicamos lo que sería el Plan Austral y yo no había averiguado que se iba a llamar Plan Austral”, relató.

La publicación apareció en la tapa de Ámbito Financiero cuando todavía no existía confirmación oficial. Incluso recordó que el título principal no incluía el nombre definitivo del programa porque esa información aún no estaba disponible. “En el título no dice que se llama Plan Austral. Estaban algunas de las medidas que iba a tomar”, explicó.

La decisión editorial implicaba un riesgo considerable. El propio Julio Ramos debía viajar al exterior al día siguiente de la publicación y existían dudas sobre la exactitud de la información obtenida. “Ramos tenía mucha confianza porque lo dio todo por hecho”, recordó García. Sin embargo, admitió que la certeza absoluta todavía no existía. “Había algunos elementos, pero no había contundencia”, señaló.

La confirmación definitiva llegó de manera inesperada horas después de publicada la noticia. García contó que pasó la noche con incertidumbre respecto de la información difundida. “Esa noche me fui a dormir sin saber realmente bien, con todos los nervios”, recordó. La tranquilidad llegó cuando un integrante del gabinete nacional regresó al país procedente de una reunión internacional. “Lo confirmó sin darse cuenta un ministro que tenía Alfonsín, que se llamaba Barrionuevo, el ministro de Trabajo, que volvía de la OIT”, relató.

Según recordó, periodistas le consultaron al funcionario en el aeropuerto sobre los rumores de un nuevo programa económico. La respuesta terminó validando la información publicada por Ámbito Financiero. “Le preguntaron qué sabía él de un nuevo plan económico y él entonces les dice: ‘Ah, ustedes ya están enterados’. Y eso fue la confirmación”, contó.

Durante esa misma entrevista, el periodista explicó que el proceso de investigación comenzó incluso antes de conocer los detalles concretos del plan. Recordó especialmente un viaje a Washington junto a integrantes del equipo económico argentino durante las negociaciones con organismos internacionales. Allí percibió movimientos inusuales entre funcionarios que habitualmente mantenían una relación cercana con los periodistas. “Había algo raro”, recordó.

Según explicó, varios integrantes del equipo económico evitaban brindar precisiones y mostraban un nivel de hermetismo diferente al habitual. “Seguí tratando de averiguar, pero no tenía idea. Después iba juntando fichas y salió eso de repente de un día para el otro”, señaló. La publicación terminó convirtiéndose en una de las exclusivas más importantes de la historia del periodismo económico argentino.

Su etapa en Canal 26

Tras concluir su ciclo en Ámbito Financiero, García inició una nueva etapa en televisión. En Canal 26 creó y condujo “La Mirada”, programa dedicado al análisis político y económico.

El ciclo reunió durante años a dirigentes, empresarios, economistas y referentes de distintos sectores para debatir la actualidad nacional. “Con su estilo, sus fuentes, su experiencia y su capacidad para interpretar la realidad, siguió ejerciendo el periodismo con la misma pasión de sus comienzos”, destacó Canal 26. En esa etapa compartió la conducción junto a su hijo Javier García.

Consultado sobre esa experiencia, explicaba que intentaba mantener una relación estrictamente profesional durante el programa. “Yo no siento que es mi hijo cuando estoy en el programa. Lo trato profesionalmente, de colega a colega”, afirmó en una de sus últimas entrevistas públicas.

El mensaje de despedida de Canal 26

La señal televisiva destacó también el rol que desempeñó dentro del canal y el vínculo que construyó con compañeros de trabajo y colegas.

“Quienes trabajaron junto a él conocieron además a un hombre generoso con su conocimiento, exigente con la información, apasionado por el debate de ideas y profundamente comprometido con el oficio”, señalaron.

Además agregaron: “Hoy el periodismo argentino pierde a una de sus voces más influyentes. Canal 26 pierde a uno de sus referentes”.

La empresa acompañó especialmente a su familia, en particular a Javier García, compañero de conducción durante los últimos años.

Una carrera atravesada por la historia argentina

Desde los años sesenta hasta la actualidad, Roberto García cubrió gobiernos militares, transiciones democráticas, crisis económicas, reformas institucionales y cambios políticos que marcaron al país.

Su nombre quedó asociado a investigaciones, exclusivas periodísticas, entrevistas y análisis que acompañaron algunos de los principales acontecimientos de la Argentina contemporánea.

Su trabajo en Primera Plana, La Opinión, Ámbito Financiero y Canal 26 lo convirtió en una referencia permanente para varias generaciones de periodistas.

“Su legado permanecerá en cada análisis, en cada entrevista y en cada generación de periodistas que aprendió de su trabajo”, expresó Canal 26 al despedirlo.

Con su fallecimiento se cierra una trayectoria de más de 60 años dedicada al periodismo político y económico argentino.