El Presidente de la Fundación Konex, doctor Luis Ovsejevich, y la Presidenta del Gran Jurado de los Premios Konex 2025, Sandra Mihanovich, anunciaron que el Gran Jurado ya escogió a las 100 personalidades más destacadas de la última década de la Música Popular Argentina (2015-2024); esta es la quinta ocasión en que la Actividad Música Popular es premiada y se llevará a cabo este martes 9 de septiembre a partir de las 19 hs.

El jurado encargado de premiar a las figuras destacadas está presidido por Sandra Mihanovich (Premio Konex de Platino 1995 y 2015, Premio Konex 2005); el Secretario General es Alejandro Lerner (Premio Konex 1985, 1995 y 2005); y Dino Saluzzi (Premio Konex de Brillante 2015) es el Presidente Honorario.

Además, el gran jurado otorgó las siguientes distinciones:

Konex de honor, destinado a una personalidad sobresaliente fallecida en la última década; este año, lo comparten:

Javier Martínez.

Mariano Mores.

Menciones especiales, destinadas a personalidades e instituciones de una amplia trayectoria; este año, lo reciben:

Charly García.

Dúo Pimpinela.

Los Auténticos Decadentes.

Trombonanza.

Reconocimientos a los inolvidables, figuras fallecidas durante la última década:

Ramón Ayala.

Rosario Bléfari.

Sergio Denis.

Horacio Fontova.

Rodolfo García.

Manolo Juárez

Chico Novarro.

Palo Pandolfo.

Atilio Stampone.

Jaime Torres.

Premios Konex 2025 Música Popular – los 100 diplomas al mérito:

1. Solista de Tango:

Lidia Borda.

Juan “Tata” Cedrón.

José Colángelo.

Julieta Laso.

Hugo Rivas.

2. Conjunto de Tango:

Diego Schissi Quinteto.

Nicolás Ledesma Orquesta.

Orquesta del Tango de Buenos Aires.

Quinteto Lumière.

Trío Lavallén – Estigarribia – Cabarcos.

3. Solista de Folklore:

José Luis Aguirre.

Raly Barrionuevo.

Nadia Larcher.

Soledad Pastorutti.

Nahuel Pennisi.

4. Conjunto de Folklore:

Arbolito.

Don Olimpio.

Dos Más Uno.

Duratierra.

Los Manseros Santiagueños.

5. Solista de Jazz:

Roxana Amed.

Yamile Burich.

Hernán Jacinto.

Ricardo Lew.

Ligia Piro.

6. Conjunto de Jazz:

ARGENTUM jazz quinteto.

Bourbon Sweethearts.

Escalandrum.

Swing Summit Trío.

Trío Sin Tiempo.

7. Solista de Rock:

Pedro Aznar.

Marilina Bertoldi.

David Lebón.

Hilda Lizarazu.

Dante Spinetta.

8. Conjunto de Rock:

Divididos.

El Mató a un Policía Motorizado.

Eruca Sativa.

La Renga.

Los Espíritus.

9. Solista de Pop:

María Becerra.

Lali Espósito.

Zoe Gotusso.

Nicki Nicole.

Tini Stoessel.

10. Conjunto de Pop:

Babasónicos.

Conociendo Rusia.

El Kuelgue.

Miranda!

Usted Señálemelo.

11. Tropical:

La Delio Valdez.

La K’onga.

Angela Leiva.

Pablo Lescano.

Luck Ra.

12. Urbano:

Cazzu.

Duki.

Trueno.

Wos.

YSY A.

13. Alternativo/Nuevo:

Ainda.

Bandalos Chinos.

Ca7riel y Paco Amoroso.

Feli Colina.

Dillom.

14. DJ/Electrónica:

Hernán Cattáneo.

Ignacia.

Peces Raros.

Tremor.

Javier Zuker.

15. Melódico/Romántico:

Silvina Garré.

Dany Martin.

Marcela Morelo.

Luciano Pereyra.

Abel Pintos.

16. Infantil:

Canticuénticos.

Magdalena Fleitas.

Los Raviolis.

Pim Pau.

Topa.

17. Solista Instrumental:

Pablo Agri.

Hilda Herrera.

Franco Luciani.

Daniel Maza.

Manu Sija.

18. Autor/Compositor:

Lisandro Aristimuño.

Vero Bellini.

Juana Molina.

Fito Páez.

Lilián Saba.

19. Productor Artístico:

Bizarrap.

Juan Blas Caballero.

Nico Cotton.

Fabián “Tweety” González.

Lucy Patané.

20. Arreglador/Orquestador:

Gerardo Gardelin.

Nora Sarmoria.

Gustavo “Popi” Spatocco.

Leo Sujatovich.

Lito Vitale.

Luego de la entrega de los Premios Konex – Diplomas al Mérito, se elegirán los 20 Konex de Platino y el Konex de Brillante; el Gran Jurado elegirá entre cada uno de los 20 quintetos premiados, a las personalidades que tengan las trayectorias más importantes, quienes recibirán el Konex de Platino; entre ellas, a su vez, se elegirá a la figura de la década, quien recibirá el Konex de Brillante, máximo galardón que otorga la Fundación Konex.

El Acto Culminatorio, ceremonia en la que serán otorgados los 20 Konex de Platino, las Menciones Especiales, el Konex de Honor y el Konex de Brillante, se realizará el martes 11 de noviembre de 2025 en Ciudad Cultural Konex.

