Tras la polémica separación de Pampita y Roberto García Moritán, quien, recientemente renunció a su cargo como funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, la modelo Nicole Neumann dialogó con “LAM” (América), conducido por Ángel de Brito, y dio punto de vista acerca del mal momento que se encuentran atravesando.

Los impactantes dichos de Nicole Neumann sobre la ruptura de Pampita y Moritán

Nicole, aseguró: “Yo no me meto en vidas ajenas, pero la vi bien a Pampita profesional, haciendo su trabajo”.

En este marco, el cronista le consultó si había alguna similitud entre la separación de la modelo y el político con la suya, cuando pasó lo de Fabián Cubero. “No, cada pareja y separación es un mundo. No encontré nada en común”, respondió.

“Nos vimos para empezar a grabar directo. Terminamos y yo me fui corriendo a casa para alimentar a mi niño”, dijo, respecto de si pudo hablar con Carolina. “De verdad, no me meto. No hablo de mi vida privada, menos me voy a meter en la de otros que no tengo idea”, aclaró.

Por otro lado, Nicole fue consultada sobre la supuestas denuncias por corrupción que habrían en contra de Moritán y su renuncia al Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad. “No, no sé. No voy a entrar en eso. No me interesa para nada entrar en polémicas ajenas. No sé, no opino. No sé la interna, no voy a opinar”, lanzó.

Sobre su relación con Pampita, Neumann desmintió que haya alguna polémica entre ellas, y, aseguró: “Ya dije miles de veces que fue un tema de prensa. No hay nada”, y, cerró: “Siempre es feo cuando alguien la pasa mal, más si es por un tema familiar y cosas que duelen”.

Roberto García Moritán renunció a su cargo tras su separación de Pampita y denuncia por corrupción

El ministro de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos Aires, renunció a su cargo en la administración porteña. El empresario enfrenta una denuncia por corrupción, además de una mediática separación con la modelo.

La salida de García Moritán se oficializó a través de un comunicado del Gobierno de la Ciudad, en el que agradecieron el “compromiso y dedicación” del, ahora, exfuncionario y añadieron que las “supuestas contrataciones irregulares” por las que fue denunciado “se ajustaron a la normativa vigente”.

El comunicado y agradecimiento fue replicado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien dijo: “Gracias por tu gestión. Lamento que des un paso al costado, pero entiendo que tu prioridad es proteger a tu familia”.

Finalmente, Moritán hizo un breve descargo en sus redes sociales en el que aseguró que dio un paso al costado porque “mi prioridad es el bienestar de mi familia”.

“Por eso, decidí dar un paso al costado de mi rol como Ministro de Desarrollo Económico. Siempre creí en una política al servicio de la gente: priorizando y potenciando a las PyMEs, emprendedores y a todos los que generan valor en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias a cada gastronómico, hotelero, comerciante y creativo; a todos los que invierten, producen y creen en el trabajo como motor del desarrollo. Fue un honor haber sido Ministro de la Ciudad”, concluyó.

