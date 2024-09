Nuevas fotos revelan golpes en el rostro de Fabiola Yañez: la ex primera dama acusa a Alberto Fernández de violencia Se filtraron imágenes de Fabiola Yañez con moretones visibles en su rostro, coincidiendo con su denuncia de violencia de género. En algunas fotos, se observa al ex presidente Alberto Fernández durmiendo a su lado en la Quinta de Olivos. Además, se presentaron nuevos chats entre la pareja que refuerzan la acusación.

En un nuevo capítulo en la denuncia por violencia doméstica presentada por Fabiola Yañez, se conocieron nuevas imágenes que muestran a la ex Primera Dama con golpes visibles en su rostro. Las fotos, difundidas en exclusiva por Infobae, muestran a Yañez utilizando una almohadilla de gel para reducir la inflamación en su ojo derecho, mientras está acostada junto al ex presidente Alberto Fernández en la cama del dormitorio principal de la Quinta Presidencial de Olivos.

Las fotos que refuerzan la denuncia de Fabiola Yañez

La querella de Yañez presentó estas nuevas imágenes como prueba de un episodio de violencia doméstica descrito previamente en su denuncia. Según el relato de Yañez, el hecho ocurrió en la cama del matrimonio, tras una fuerte discusión. La ex Primera Dama declaró: “Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual y, como cierre de la discusión, me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije, ‘¿qué me hiciste?’, pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión.”

El impacto del golpe y su viaje a Misiones

Yañez continuó su relato, explicando cómo el golpe fue empeorando con el paso de los días:

“Ese día yo tenía que viajar a Misiones por un compromiso oficial como Primera Dama, así que viajé igual. Al principio, solo se veía colorado, pero después de tres o cuatro días, el ojo empezó a cambiar de color. Volví y me quedé en Olivos.”

Ya de regreso en la Quinta de Olivos, la ex Primera Dama fue atendida por el Dr. Federico Saavedra, jefe de la Unidad Médica Presidencial, quien le prescribió tratamiento para el golpe. Según Yañez, Saavedra le dio “globulitos de árnica” y le aseguró que la inflamación se reduciría con el tiempo. Durante esos días, la ex Primera Dama afirmó haber permanecido dentro de la casa, evitando salir para no mostrar el moretón en público.

El testimonio de la Unidad Médica Presidencial

El Dr. Federico Saavedra, médico de confianza de Alberto Fernández, fue convocado por la Fiscalía para explicar el tratamiento dado a Yañez. En su declaración ante el fiscal Ramiro González, Saavedra confirmó haber visto el hematoma en el ojo derecho de Yañez y relató que, cuando preguntó sobre el origen del golpe, tanto Fernández como Yañez dijeron que había sido “involuntario”.

Otro testimonio clave provino de Leandro Alem, integrante de la Unidad Médica Presidencial, quien corroboró las declaraciones de Saavedra. Alem indicó que observó una equimosis en el párpado de Yañez y que fue informado de que el golpe había sido accidental, producto de un movimiento en la cama. Además, fue Alem quien ordenó a otro médico de la Unidad Presidencial aplicar árnica y una crema antiinflamatoria a Yañez.

Desmentido de la esteticista: “No fue accidental”

Otro testimonio que refuerza la denuncia de Yañez fue el de la esteticista Florencia Aguirre, quien descartó que el hematoma fuera consecuencia de un tratamiento estético. Aguirre, quien atendía regularmente a Yañez, aseguró que el golpe no pudo haber sido producto de un accidente y añadió: “Por la forma que tenía el hematoma, no pudo haber sido sin querer.”

La denuncia y el contexto de las fotos

Las imágenes presentadas no solo muestran a Fabiola Yañez con un visible golpe en su ojo derecho, sino también a Alberto Fernández a su lado, en un contexto que coincide con la descripción del ataque que Yañez había relatado ante la justicia. Según la ex Primera Dama, este episodio fue uno de varios momentos de tensión y violencia durante su tiempo en la residencia presidencial.

Nuevos chats entre Yañez y Fernández

Además de las imágenes, la querella de Yañez aportó nuevos chats entre la ex pareja, que habrían sido presentados como evidencia adicional para respaldar las acusaciones. Aunque el contenido específico de estos mensajes no ha sido revelado en su totalidad, se presume que refuerzan la versión de Yañez sobre la violencia doméstica que vivió durante su relación con el ex presidente.

