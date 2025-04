Luego de que Ulises Apóstolo de Gran Hermano (Telefe) criticó el auto que se ganó tras salir victorioso en un desafío, Santiago del Moro leyó la fuerte advertencia que el dueño de la casa le hará al jugador

El conductor contó que, en el programa de este jueves, se le va a decir a Apóstolo que, debido a las burlas que hizo por el auto que se ganó, se le propondrá no participar en otros concursos del ciclo.

“A raíz de los dichos de Ulises acerca del auto que se ganó, Gran Hermano le ofrecerá no participar en futuras competencias por importantes premios por las quejas que tuvo”, comentó el presentador.

Ulises, en una charla con Chiara Mancuso en la habitación, expresó: “Parece una aceituna”. La frase cayó muy mal en la producción del ciclo, que, ahora, dejará expuesto al jugador. “Ulises hizo una crítica con respecto al premio y Gran Hermano, por ahí, está leyendo que él está para algo más grande, para algo superior”, agregó Del Moro.

Tras esto, agregó: “Mañana, cuando arranque el debate, le voy a ofrecer, directamente, si él no quiere o cree que los premios son poca cosa para él, no participar más y que sí le dé la posibilidad a sus compañeros que les interesan los premios. Me parece que es lo más justo”.

Quiénes son los nominados para este domingo en “Gran Hermano 2025″

En la gala del miércoles, los participantes volvieron a pasar por el confesionario y se definieron los nuevos nominados de la semana.

La tensión aumentó tras una fulminante jugada y un inesperado ultimátum por parte del “Big” a Katia “La Tana” Fenocchio, a la que le ofrecieron irse por la puerta giratoria.

Tras ese momento, los chicos nominaron y la placa, que será negativa, quedó con estos nombres: Ulises Apóstolo, Gabriela Gianatassio, Luz Tito, Selva Pérez y Martina Pereyra.

Santiago “Tato” Algorta, que es el líder de la semana, había usado su beneficio para fulminar el lunes y lo mandó directo a placa a Ulises, su principal adversario dentro de la casa.

