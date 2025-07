Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un informe especial publicado este miércoles en La Opinión Austral se puso como debate la baja participación electoral en las últimas elecciones para cargos legislativos en Santa Cruz, pero también en los comicios que se vienen realizando este 2025 en todo el país. Qué está pasando con aquellos ciudadanos/as que no están yendo a votar. Luego de esto, varios dirigentes políticos empezaron a opinar del tema.

Entrevistado en LU12 AM680, el diputado Pedro Muñoz (ARI – Coalición Cívica) afirmó que “Indudablemente es un reflejo de esta relación que está teniendo la política con la sociedad, y una responsabilidad de parte de todo el arco político de revertir esta situación para volver a generar en nuestros vecinos el necesario interés a la hora de elegir las candidaturas”.

También aclaró que, en el caso del ausentismo, lo que refleja es que ninguna de las opciones que se están presentando es válida para aquellas personas que directamente y en gran número han desistido de ir a votar. “Se ha ido al extremo esta situación, el hecho de que anteriormente este enojo se reflejaba en ir a la votación y marcar un voto en blanco, que de por sí ya es alto igual; pero hoy por hoy directamente la no presencia nos interpela creo que a todos en esta necesidad de revertir esa situación”.

La tapa de La Opinión Austral de este miércoles 2 de julio.

Pedro Muñoz expresó que la gran responsabilidad no es del vecino que no tiene el interés, sino “de la política en no despertar esa necesidad, en tanto y en cuándo es el soberano que en esa oportunidad elige a quién va a dirigir el destino, ya sea de una provincia, de un municipio o en el Parlamento como se va a dar en esta en esta elección”.

Incluso, el legislador provincial alertó que una votación en el Congreso de la Nación también define cosas muy importantes para el día a día. Recordó que una de ellas fue el tema tarifas o “la protección de algún subsidio como ha pasado y hemos perdido acá en la zona, son cosas importantes”, dijo al tiempo que bregó por “volver a recuperar esa relación que hoy lamentablemente está partida por responsabilidad de la política y los ejemplos que hemos tenido lamentablemente que han desilusionado en muchos de los casos al votante”.

El diputado del ARI-CC señaló que es real que el día a día que el vecino sufre o padece influye en la inasistencia a votar y que “indudablemente juega a la hora de esta decisión de no confiar y de no participar”. Y, por otro lado, “algún vecino que confió, que votó, que pensó que se iba a revertir la situación y que en la práctica no la vio porque en los hechos la terminó padeciendo”.