Tras el tenso cruce que tuvieron Mirtha Legrand y Roberto García Moritán durante “La noche de Mirtha” (El Trece), el novio de Lali Espósito, Pedro Rosemblat, dio su punta de vista en una nota para “LAM” (América TV), programa conducido por Ángel de Brito, y reveló si se sentaría en “La mesaza”.

¿Pedro Rosemblat iría a la mesa de Mirtha Legrand?

En base al drama con Moritán, el cronista, le consultó: “Si vos hubieses estado en el lugar de él, ¿te hubieses sentido incómodo con las preguntas que le hacía?”, a lo que de inmediato, el novio de Lali, respondió: “Es que uno elige a dónde ir sabiendo cuáles son las reglas de ese juego”.

“¿Irías vos a la mesa de Mirtha?”, repreguntó el movilero, a lo que Rosemblat, expresó: “La verdad que sospecho que no. ¿Por qué voy a enojarme si Mirtha no me trata como yo espero? No, no… voy a lo de mi abuela, que me trata bárbaro”.

Ante la pregunta de si considera correcta la forma en que se manejaron tanto Mirtha como Moritán, Pedro, dijo: “Me parece que es la forma de Mirtha Legrand. No nos puede parecer correcta cuando lo hace con alguien que nos cae mal, incorrecta con alguien que nos cae bien o viceversa”.

A su vez, comentó: “Es su forma, su mesa, su dinastía y se hace lo que ella diga, como ella quiera. Mirá si vas a ir a la mesa de Mirta Legrand a decir ‘ay Mirtha, deberías hacerlo distinto'”, señaló, ante la reacción del exfuncionario al decirle a Legrand que no le gustaban sus formas.

Fue en ese mismo momento, cuando Pedro apuntó contra el ex de Pampita, quien, durante lo que duró el programa de La Chiqui, intentó sacarle las manchas a su figura política como si no hubiera ocurrido ningún escándalo. “Si después de su separación se quedó sin cargo político, quiere decir que había una relación entre ambas”, aseguró.

“Uno no espera que a los funcionarios los elijan en función de sus esposas. Hasta que fue funcionario, me parece que su cargo importa más que su matrimonio; ahora, no tiene ninguna de las dos cosas”, cerró.

Lali Espósito mostró un íntimo video de Pedro Rosemblat

Espósito y Rosemblat son una de las parejas más populares y queridas del momento. Recientemente, la cantante compartió un video, donde dejó entrever la complicidad y el amor que tienen el uno por el otro.

La artista decidió grabar una historia para su Instagram. En el video, ella aparece disfrutando de un momento de relajación y alegría, vistiendo un bikini a cuadros y moviéndose al ritmo de un suave blues que resonaba en el fondo, hasta que un grito inesperado interrumpió su paz.

Desde otra habitación, Rosemblat irrumpió en la escena llamando cariñosamente a su pareja con el apodo de “Marianita”. Lali, visiblemente sorprendida y divertida por la interrupción, respondió a la llamada de su novio con una sonrisa cálida y un “¿Qué?”, antes de cortar el video para atender la llamada de Pedro.

