La sociedad de Chacho está conmocionada con el caso de una niña de tan solo 6 años, conocida judicialmente como “Cielo”, que fue separada de su madre y entregada a la custodia de sus abuelos paternos, a pesar de las graves acusaciones de abuso sexual contra su padre. El hecho generó repudio, especialmente luego que se viralizara un video donde se ve cómo los abuelos llevan a la menor por la fuerza.

El episodio, dramático y registrado en video por la pareja de la madre de la menor, ocurrió cuando los abuelos de “Cielo” se presentaron en el domicilio de su progenitora, Elena Mariel Gauna, junto con efectivos de la Policía para llevársela.

Según dictaminó el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N°1 de Resistencia, a cargo de la doctora Claudia Karina Feldman, la niña deberá vivir con sus abuelos paternos. También dictó una prohibición de acercamiento de la madre respecto de Cielo y fijó la audiencia de revinculación entre ambas para el 10 de febrero de 2025.

Pero la resolución emitida por la jueza, no solo le quitó la tenencia a la madre, sino que se le prohibió el acercamiento hacia la menor y se le ordenó un tratamiento terapéutico para aprobar la revinculación con su hija.

Según una denuncia que fue elevada a juicio, y que Gauna esgrime como argumento para reclamar la tenencia de su hija, la nena habría sido abusada por su padre hace tres años. Por eso pide a gritos que no se la lleven cuando se cumplió el operativo judicial.

Su pareja, mientras tanto, filma el momento en que llegan los abuelos y la arrancan de los brazos de su mamá.

Durante toda la escena se escuchan también gritos y llantos de la menor que se resiste a irse con sus abuelos.

A pesar de los pedidos desesperados de la familia, la Policía escoltó a los abuelos hasta su auto y se retiraron con la nena.

“En 2022, los abuelos paternos de mi hija iniciaron una disputa por la guarda de la niña. Ellos no la ven desde 2021, cuando se cortó el régimen de comunicación con el padre porque la nena relató hechos de abuso sexual cometidos por él. Los abuelos nunca creyeron en esta situación, niegan lo relatado por la niña y desconocen la denuncia realizada, así como el juicio que se espera tenga fecha el año próximo. También rechazan que su hijo haya sido el agresor”, explicó Gauna al medio La Nación.

A partir de ese rechazo, impulsaron la idea de que la madre ejerce violencia psicológica o maltrato hacia la niña, argumentando que separarla de su vínculo biológico le causa daño. Sin embargo, según cuenta la madre, la separación se realizó por motivos de protección, ya que la niña había relatado los abusos no solo a su madre, sino también a cuatro psicólogas, dos de ellas del ámbito público.

“Los abuelos, con contactos políticos y judiciales, según quedó registrado en un video, junto con el equipo técnico del juzgado, construyeron la figura de buenos abuelos frente a una madre dañina. Esta narrativa nunca fue corroborada por médicos, psicólogos ni maestros de la niña. Ella es una niña que hasta este hecho estaba en perfecto estado, con una capacidad cognitiva e intelectual destacada, como se evidenció en las entrevistas y en la Cámara Gesell. Lo injusto e inexplicable es que, basándose únicamente en el relato de los abuelos, se haya otorgado esta medida de guarda”, agregó.

Causas penales

El padre de Cielo es el empresario Mauro Frugoni Zavala, quien tiene tres causas penales en su contra: una condena por lesiones en contexto de violencia de género contra la mamá de la menor; una causa por abuso sexual contra su hija cuyo juicio se iniciará en 2025, y una causa contra los abuelos que fue rápidamente archivada.

“En relación con la causa de abuso, en septiembre de 2023, el Poder Judicial del Chaco requirió elevar a juicio criminal al empresario, por el delito de abuso sexual simple, reiterado, agravado por la calidad de autor. El requerimiento judicial obedece a la imputación por hechos ocurridos en el año 2021 en perjuicio de una niña de 3 años de edad”, informó la revista Proyecto Bohemia.

“El procesamiento, que cuenta con 79 páginas, fue solicitado ante la Cámara del Crimen de la ciudad de Resistencia con una cantidad de pruebas suficientes que acreditan la imputación penal, para afirmar la materialidad del hecho investigado y la participación punible de Frugoni Zavala, como autor”.

“A modo de prueba, los fiscales incorporaron la denuncia formulada, los informes médicos y psicológicos, más el relato de la niña en primera persona de los abusos que habría sufrido por parte del empresario. Además se recabaron numerosas testimoniales e informes de profesionales reconocidos en la temática, en especial las declaraciones de cuatro psicólogas que dieron cuenta de los indicadores de abuso, dos de ellas profesionales de la salud pública de la provincia de Chaco”.

Dada esta situación, el pasado miércoles 18 un grupo de vecinos de Resistencia salió a las calles. “La jueza de Niñez y Adolescencia Claudia Karina Feldman dejó a “Cielo” sola en la casa donde la violaron”, decía unos de los carteles que los manifestantes dejaron pegados en las palmeras frente a Casa de Gobierno, durante la convocatoria, informó el diario La Voz del Chaco.

Ese mismo día y por medio de un comunicado, la jueza de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 1 de Resistencia que entiende en la causa, Claudia Karina Feldmann, se refirió a la decisión de designar a los abuelos paternos de la niña Cielo cómo sus guardadores.

Explicó que “a la resolución arribamos luego de un largo proceso en el que se agotaron todas las alternativas en dos años de trámite de la causa”. “Lo que hicimos fue priorizar el interés superior del niño” después de que “fracasaran todos los intentos de establecer previamente la comunicación”, agregó.

La decisión, señaló, es resultado de “numerosos, reiterados e injustificados incumplimientos, inclusive de acuerdos celebrados ante el Superior Tribunal de Justicia en diciembre de 2023″. Además, explicó que “desde el juzgado cumplimos las directivas de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial considerando en contexto las más de veinte causas que hay en el fuero Civil y de Familia vinculadas al conflicto. Los dictámenes técnicos en los expedientes conexos y en el presente fueron tenidos en cuenta y de ellos emergió la acreditación a primera vista de las circunstancias graves y excepcionales que la norma prevé para tomar tal resolución”.

Indicó además que “existen abundantes elementos probatorios en calidad y cantidad que justifican la adopción de esta medida” y que “las partes tienen los recursos legales y procesales para recurrir la decisión”.

“Se trata de una medida provisoria y temporal mientras se trabaja para solucionar la problemática, todo lo cual está acreditado en la causa”, dijo también, y aclaró que “estas medidas no se agotan en las que tomaron estado público, sino que forman parte de un plan estratégico de acción para la recomposición de los vínculos familiares saludables del NNA, teniendo siempre en mira su interés superior”.

Por lo demás la jueza señaló que dispuso que los guardadores están obligados a cumplir mientras perdure la guarda, con la medida de restricción y prohibición de acercamiento del progenitor hacia la niña.

El jueves 19, la jueza Feldmann informó asimismo que ese mismo día recibió los resultados del informe in situ realizado por el Equipo Interdisciplinario del Fuero Civil en el marco de la causa de la niña “Cielo” y, en base a ello, continuará con su decisión de mantenerla con sus abuelos paternos. En el documento se especifica que “no se observan riesgos, al momento de la evaluación, en la convivencia” de la menor con sus abuelos paternos. Además, el Equipo Interdisciplinario sugiere que “se dé continuidad a la estadía de Cielo junto a sus abuelos paternos para afianzar y fortalecer el vínculo con ellos”.

Un amparo

El sábado se conoció la última novedad de relevancia en el caso. Sucede que la madre de la niña había presentado un amparo con el objetivo de que la tenencia de su hija fuera restablecida y que se prohibiera la revinculación de la menor de edad con sus abuelos paternos, a quienes había acusado de haber sido cómplices, presuntamente, de los abusos denunciados en contra del progenitor de la niña.

Pero un día antes, la Justicia de Chaco descartó el amparo que presentó la mujer para que la nena de 6 años y su hermana de 2 años vuelvan a vivir con ella. La resolución, según información de Diario Chaco, fue rechazada el viernes 20 de diciembre por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, tras considerar que el fallo de la jueza no había sido inconstitucional.

Además de desestimar la solicitud, la madre de la menor deberá hacerse cargo del pago de las costas y abonar los honorarios de los abogados intervinientes.

Para los magistrados Eloísa Araceli Barreto y Fernando Heñín, “resulta desfavorable a la peticionante el haber acudido a esta vía teniendo a su disposición las acciones y vías recursivas procesales habilitadas por la legislación aplicable a fin de obtener la solución jurídica a sus problemas, las que básicamente lucen más idóneas para obtener la tutela de los derechos involucrados en el caso”.

Gauna, en tanto, aseguró que “no tengo contacto con Cielo, y nadie de su familia materna lo tiene tampoco. Aunque yo tengo una prohibición legal, su familia materna no la tiene. Aun así, no les atienden el teléfono ni el timbre. Se solicitó un régimen de revinculación con sus abuelos maternos, pero no hubo respuesta. Cielo tiene seis abuelos maternos porque mi esposo y yo tenemos familias ensambladas, pero nadie puede verla. No la llevan a cumpleaños, ni a la colonia donde había pedido ir por tercera vez, lo cual es extraño porque siempre tuvo una vida social muy activa. Tampoco permiten que sus compañeritos de la escuela se contacten con ella. Incluso, los vecinos reportaron haberla escuchado gritar y pedir volver a casa, pero no hay ninguna acción al respecto”.

Y agregó: “Lo más preocupante es el aislamiento en el que está. El abuelo paterno fue violento al sacarla de mi hogar, algo que quedó registrado, pero no se tomó ninguna medida. Cielo no está acostumbrada a ser lastimada físicamente y ahora, además, ni siquiera puede ver a su pediatra. Su médico envió un mensaje a la jueza para saber cómo estaba, pero no obtuvo respuesta. Todo esto fue informado en el expediente por mis abogados, pero hasta ahora no tenemos una respuesta favorable. Nos denegaron los recursos más ágiles y debemos esperar a una instancia superior que resolverá la situación en enero. Mientras tanto, Cielo está separada de su hermana, con quien tiene un vínculo muy fuerte, y no sabemos cómo explicar esta situación a mi otra hija”.

No obstante y dada la polémica generada, el Gobierno del Chaco, a través de los subsecretarios de Derechos Humanos, Hugo Maldonado, y de Niñez Adolescencia, Familia y Adultos Mayores, Fernando Samudio, pidieron a la jueza Feldmann que “a la hora de efectivizar las mandas judiciales, se contemple como prioridad, el interés superior de la niña”.