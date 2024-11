Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El luchador de artes marciales mixtas Damián Ruiz, nacido en Río Gallegos, volverá a subirse al octágono mañana en Buenos Aires para defender su título latinoamericano del Fusion Fighting Championship (FFC). Enfrentará nuevamente a Heber Pereira, un rival de gran calibre que ya conoce bien: hace un año, Ruiz se impuso con una victoria contundente sobre Pereira en menos de un round y se consagró campeón.

“Estamos 10 puntos, entrenamos lo que hay que entrenar. Pasé el pesaje recién y ahora estoy recomponiéndome, listo para mañana. Que la gente esté atenta para ver una guerra mañana”, comentó Ruiz en una entrevista reciente con Radio LU12 AM680, donde transmitió confianza y una preparación completa para esta importante cita.

El pesaje salió sin contratiempos, lo que permitió al peleador concentrarse en la recuperación y en la estrategia para el combate. Ruiz enfatizó que, aunque ya ha vencido a Pereira en el pasado, espera un enfrentamiento más desafiante y reñido en esta oportunidad.

Ruiz se muestra confiado en sus habilidades y en todo lo que ha trabajado para llegar a este momento. “Tengo todas las herramientas para poder defender mi título. Después, me encantaría ir a visitarlos a Gallegos con el cinturón. El que me quiera conocer, que me avise y nos tomamos unos mates”, expresó entre risas.

Más allá del título en juego, esta pelea representa un paso crucial en la carrera de Ruiz, que aspira a llegar a la UFC, la máxima organización de MMA. “Con el tema del cinturón y un buen récord, no está tan lejos”, declaró en una entrevista anterior, refiriéndose a su objetivo de trascender al escenario internacional.

El peleador oriundo de Río Gallegos ha superado adversidades, incluyendo una lesión en el hombro que lo dejó fuera del octágono por casi un año. Ahora, plenamente recuperado, Ruiz busca consolidar su posición y demostrar que está listo para retos mayores. Su preparación se ha llevado a cabo en su academia en La Plata, reconocida por contar con un equipo de entrenadores de alto nivel.

“Entrenamos con todo, como siempre, y estamos preparados para cualquier escenario. Va a ser una pelea dura, pero me siento listo”, concluyó Ruiz, quien espera que mañana por la noche se marque un nuevo capítulo en su camino hacia la UFC.

La cita es en el complejo Art Media de Buenos Aires, donde los fanáticos de las artes marciales mixtas podrán disfrutar de una batalla que promete ser intensa y decisiva para el futuro de Ruiz en la disciplina.