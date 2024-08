Luego de que Pepe Ochoa reveló en “LAM” (América TV), programa conducido por Ángel de Brito, que Martín Ku y su novia, Marisol, se encontraban esperando un hijo, la pareja anunció que perdieron el bebé. Tras las críticas que recibió el comunicador por haber dado la noticia sin el consentimiento de ambos, habló en su streaming “Bondi” y se disculpó.

El desgarrador comunicado de Martín Ku y su novia, Marisol, tras perder el embarazo

La pareja dio el triste anuncio en las redes y El Chino hizo un fuerte descargo en contra de quiénes hicieron trascender la noticia.

En una historia de Instagram, Marisol, expresó: “El corazón de nuestro bebé dejó de latir el pasado jueves. Decidió irse rodeado de montañas, lagos y el frío que tanto nos gusta”.

Y, cerró: “Fue amado, soñado y deseado desde que supimos de su existencia. Les pedimos sus rezos para transitar el dolor, sanamente, y para que nuestro pequeño encuentre la paz eterna”.

Luego, Martín en “X“, manifestó: “Tristeza y mucho dolor. No es sólo la pesadilla que tenemos que transitar con Mari, sino la ilusión de mis viejos y suegros que se les borra la sonrisa de una semana a otra”.

Por último, hizo un fuerte descargo en contra de los comunicadores que dieron el anuncio del embarazo sin su consentimiento. “Justamente, por eso, queríamos guardar la noticia hasta los 3 meses. Los tiempos ajenos se respetan”, concluyó.

Las disculpas de Pepe Ochoa a Martín Ku de Gran Hermano y a su novia, Marisol

Tras las críticas que recibió, Ochoa, comenzó diciendo: “Bueno, obviamente, me gustaría empezar con este tema, porque me parece que está bueno reflexionar”.

En esta línea, continuó: “Quiero decirle a toda la gente que yo no me escondo. Parte de mi trabajo es la información y esta fue una que di. Hoy, soy protagonista de esto, porque fui quién contó el embarazo de Marisol y, ayer, ella hizo una historia contando que lo perdió”.

“Quiero reflexionar, porque no es un tema para debatir. Obviamente, pude entender muchas cosas a raíz de lo que sucedió cuando conté la información. Para los que no saben, yo, al otro día, (de dar a conocer el embarazo) salí a pedir perdón”, remarcó.

Tras estos dichos, indicó: “Me di cuenta que puedo tomar la postura del periodista y de la información y defender eso, pero elijo reflexionar lo de mi parte humana, porque, en su momento, pedí disculpas y las vuelvo a expresar. Me llamo a mí a la reflexión de qué tipo de comunicador quiero ser de ahora en adelante”.

Y, aseguró: “No soy mal tipo ni mala gente. No me importa dar una primicia a costa de esto que les pasó a ellos y, la realidad, que mi reflexión tiene que ver un poco con eso. Hoy, con el diario de lunes, entiendo que no hay nada que pueda decir y que esté a la altura de la situación que ellos dos están viviendo actualmente, por eso, les mando un abrazo enorme”.

“Pero… no tengo mucho más que eso, porque, la realidad, es que no hay mucho más para decir, ya que, en su momento, reflexioné y sigo reflexionando hoy y, creo, que más allá de si me habilitan o no me habilitan, evidentemente, los tres meses sí son importantes y que, tal vez, también, lo que estaban viviendo y sumarles esta cuestión mediática no fue lo mejor”, dijo.

Finalmente, cerró: “Me parece que está buenísimo el debate, que si todos me quieren cancelar, tienen el derecho de hacerlo. Simplemente, voy a decir que estoy acá y que, si me mando una cag…, obviamente, puedo pedir perdón porque no se me caen los anillos”.

