Quién es Leda Bergonzi y qué milagros se le atribuyen a “La Sanadora” de Rosario que consultó la mamá de Messi Tiene 44 años, no es monja ni hizo votos religiosos pero en 2015 descubrió que tenía dones y la Iglesia Católica le dio el aval. Miles de personas la siguen es es muy buscada en Santa Fe y el resto de noreste argentino para tener contacto.

Leda Bergonzi es una sanadora carismática y laica argentina, nacida en san Lorenzo, Rosario, que se convertió en una figura prominente dentro de ciertos círculos de la Iglesia Católica, aunque no es monja ni ha hecho votos religiosos. A los 44 años, Leda es madre de cinco hijos y abuela, y vive una vida aparentemente común como ama de casa. Sin embargo, es conocida por sus supuestas habilidades milagrosas de sanación y liberación, que, según sus seguidores, fueron aceptadas por la Iglesia Católica hace nueve años: aunque no es una figura oficial dentro de la Iglesia Católica (no puede confesar ni dar la Eucaristía), es reconocida como una laica con dones especiales.

Bergonzi se presenta semanalmente en la Catedral de Rosario, donde realiza sesiones de sanación que atraen a multitudes. Su fama se ha extendido más allá de Rosario, llegando a tener seguidores en otras partes de Argentina y Chile.

Este sábado 18 de mayo provocó furor en el partido de Tres Febrero cuando se presentó en el Santuario Nuestra Señora de Lourdes, en Santos Lugares. Esa parroquia tiene como cura al congoleño Medard Kahindo Vyangavo, de quien también se dice que obra milagros. Cuando en 2018 quisieron trasladarlo a Chile, la comunidad salió en su defensa. Y se quedó en su puesto.

Desde joven, Leda tuvo una vida religiosa activa, cultivando la oración y participando en actividades religiosas con su familia, influenciada por su abuela. Sin embargo, un episodio en 2015 cambió su vida: mientras caminaba por Rosario, una profunda tristeza al ver el rostro de un hombre en un colectivo desencadenó en ella una serie de experiencias espirituales intensas. Este evento es considerado por Leda como el momento en que recibió sus dones de sanación. Inicialmente, rechazó estos dones, pero con el apoyo de su grupo espiritual y sacerdotes, aceptó su misión de ayudar a los demás a través de la imposición de manos y otras prácticas espirituales.

Antes de su notoriedad, se dedicaba a confeccionar y vender uniformes de trabajo. Ahora, es conocida por dirigir la organización “Soplo de Dios Viviente”. Leda se describe como una mujer con carisma, cuidando mucho su apariencia y ceremonial.

Leda también ha generado controversia, especialmente con sus declaraciones sobre el cáncer, que atribuyó a la falta de perdón, lo que provocó críticas de la comunidad médica y eclesiástica.

En enero de este año, en el Templo Votivo de Maipú, Chile, adonde la vieron 6 mil personas, dijo que el cáncer “es una enfermedad del hoy, que tiene un origen, que es la falta de perdón”. En una entrevista dijo después que el cáncer es producto “de cosas irresueltas en el plano emocional”. Armó la polémica en Chile y Argentina y quedó en la mira de la Iglesia que una vez más volvió a tomar distancia del fenómeno.

Entonces el Arzobispado de Rosario se desmarcó de Leda: “La fe es amiga de la inteligencia. Tenemos en cuenta que la ciencia hoy indica que no hay una única causa que provoque cáncer y menos aún que la misma sea sólo de carácter emocional”, sostuvo el arzobispo, monseñor Emilio Cardarelli .

Por qué Leda mueve multitudes en Argentina: sencillez y el respaldo de la mamá de Messi

Leda Bergonzi atrae a multitudes debido a varios factores. Primero, su habilidad percibida para realizar milagros y sanar a las personas generó un fervor considerable entre sus seguidores. Estos seguidores creen firmemente en sus poderes de sanación, atribuyéndole la capacidad de transformar vidas a través de la imposición de manos y otras prácticas espirituales.

Su carisma personal y su estilo de vida sencillo y accesible también contribuyen a su atractivo; a diferencia de figuras religiosas tradicionales, Leda se presenta como una mujer común, lo que facilita la identificación de las personas con ella.

Además, el respaldo y la promoción de figuras públicas, como la madre de Lionel Messi, Celia Cuccittini, que la fue a ver; y la periodista Marcela Tauro, han amplificado su alcance mediático. Nacha Guevara, Susana Roccasalvo, María Belén Ludueña (esposa de Jorge Macri), el futbolista Jonás Gutierrez, el Pájaro Gómez, voz de Vilma Palma, la fueron a ver en algún momento en busca de ayuda. Estas personalidades han hablado abiertamente sobre sus experiencias con Leda, lo que ha incrementado su visibilidad y credibilidad entre el público.

En septiembre de 2023, Celia Cuccittini y Matías Messi visitaron el predio de la ex-Rural de Rosario para participar en un evento de sanación con Leda Bergonzi. La madre y el hermano de Lionel Messi, que son muy religiosos, destacaron en esta multitudinaria reunión. “La realidad es que la familia Messi es muy religiosa. Leo le agradece a Dios cada vez que puede e incluso lleva tatuado a Jesús en su brazo derecho”, comentó un asistente.

Celia Cuccitini, la mamá de Messi, junto a Leda Bergonzi.

La biografía escrita por las periodistas Sabrina Ferrarese y Araceli Colombo también ha jugado un papel crucial en consolidar su imagen pública. El libro detalla no solo sus supuestos milagros, sino también su impacto emocional y espiritual en la vida de sus seguidores, reforzando la narrativa de una figura carismática con una misión divina.

Finalmente, la organización de eventos masivos, como sus presentaciones en la Catedral de Rosario y en otros lugares de Argentina y Chile, proporcionó a los fieles una oportunidad para experimentar de primera mano sus supuestas habilidades milagrosas, reforzando el sentimiento comunitario y la devoción hacia ella.

Milagros atribuidos a Leda Bergonzi

Leda ha ganado popularidad por los milagros que se le atribuyen. Algunos de estos incluyen:

Recuperación de la visión : Se habla de un hombre que llegó sin poder ver y recuperó la visión de camino a su casa después de recibir la bendición de Leda.

: Se habla de un hombre que llegó sin poder ver y recuperó la visión de camino a su casa después de recibir la bendición de Leda. Curación de enfermedades congénitas : Un niño con una cardiopatía congénita diagnosticada que se revirtió tras la bendición.

: Un niño con una cardiopatía congénita diagnosticada que se revirtió tras la bendición. Habilidad para caminar: Una mujer que no podía caminar comenzó a moverse después de ser bendecida.

Además de estos milagros físicos, muchos testimonios destacan cambios menos tangibles pero igualmente significativos, como la liberación emocional, paz espiritual y sanación del alma. Estos testimonios son recopilados y documentados por su equipo para su posible reconocimiento oficial como milagros por la Iglesia Católica.