Quién es Yanina Ávila, la empleada doméstica que no tenía internet para ver la película de Netflix que protagoniza

La película "Crímenes de familia" es el último éxito argentino en la plataforma de Netflix, con grandes actuaciones, entre ellas la de Yanina Ávila, una actriz misionera que fue revelación pero alrededor de la cual se desprendió una importante polémica.

Increíblemente, Ávila pasó los primeros días del estreno sin poder ver el film que ella misma co-protagoniza, al no poder costear el servicio de internet en su vivienda, en la localidad de 25 de Mayo en Misiones.

En su casa, vive con su madre Norma y sus hijos de 9 y 4 años, y además de la actuación trabaja en el sector de limpieza del municipio local: "Para mi es un orgullo, esta es la segunda vez que trabajo en cine y la verdad me enorgullece saber que mi trabajo fue bueno. Esto me llena el alma", dijo Yanina entrevistada por el periodista Julio César Correa para el sitio Red Magazine Central.

El rodaje de "Crímenes de familia" llevó dos meses de grabación en jornadas de mas de 10 horas. "Todavía no vi la película, me encantaría verla", admitió en dicha ocasión la actriz de 29 años.

"Lamentablemente en la parte económica no estoy nada bien, trabajo en el área de limpieza, vivo solo con mi sueldo. De la película no recibí un peso. En el contrato que firmé no figuraba ni una cantidad de dinero específico, solamente durante el proceso de grabación la producción se hizo cargo de mí y de mi hijo, que también forma parte de la película con sus pocos años", apuntó Yanina en la entrevista.

Su situación fue dada a conocer por Revista Sudestada en los últimos días, quien citó sus declaraciones al portal Red Magazine. Sin embargo, días después, la Editorial a aclarar que al día siguiente de conocerse la noticia de Yanina, Netflix le depositó el pago correspondiente a su papel, que compartió junto al elenco de Cecilia Roth, Miguel Ángel Solá, Benjamín Amadeo y Sofía Gala.

"Hoy se comunicó con Sudestada gente de Netflix para asegurar que todos los pagos al equipo fueron en tiempo y forma (es decir, antes del estreno de la película) y que pueden probarlo", señalaron.

Sin embargo, repuntan: "El pago que Yanina recibió por este co protagónico en cine de una película exitosa es increíblemente bajo. Más aún cuando en la película también participó su hijo pequeño".