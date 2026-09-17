Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Rafael Grossi viene de definiciones intensas. El penal errado por Memphis Depay en el minuto 90 del partido por la Libertadores que metió a su Estudiantes del alma en semifinales después de 17 años le mejoró el semblante de cara a la próxima definición que se viene en un ámbito mucho más formal e importante: la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

Este viernes el Consejo de Seguridad de la ONU realizará su tercer straw poll (votación informal a puertas cerradas) para medir los apoyos a los postulantes que buscan suceder a António Guterres. Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), es uno de los candidatos principales para asumir el liderazgo de la ONU. Tal como lo anticipó el Grupo Crónica, en los sondeos previos de agosto, Grossi se ubicó en el tercer puesto de las preferencias globales, por detrás de las candidatas de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, y Costa Rica, Rebeca Grynspan. Aunque todavía resta saber cómo actuaron los cinco países con poder de veto, entre ellos Gran Bretaña, que tiene un conflicto diplomático abierto por la cuestión Malvinas con Argentina.

Rafael Grossi y Luis Alvarez Gelvez en La Rural. El ex dirigente le regaló una bandera de Estudiantes de La Plata. “Estoy muy emocionado”, le dijo Grossi a Grupo Crónica.

Ese mismo día es el cierre oficial de la 70ª Conferencia General del OIEA celebrada en Viena, Austria, centrada en la iniciativa de medicina nuclear Rays of Hope (Rayos de Esperanza) y atravesada por la compleja vigilancia de la crisis nuclear en Irán.

La coincidencia de fechas coloca a Grossi en dos escenarios diferentes pero conectados por una misma cuestión: el papel que puede desempeñar un organismo internacional en un contexto marcado por conflictos, tensiones entre potencias y una creciente discusión sobre la eficacia del multilateralismo.

Rafael Grossi y el tercer straw poll: qué está en juego en la ONU

La consulta de este viernes 18 de septiembre será la tercera votación informal realizada por los 15 miembros del Consejo de Seguridad. No se trata todavía de una elección formal, sino de un mecanismo reservado que permite medir el respaldo preliminar a los candidatos.

Rafael Mariano Grossi en la ONU.

En la segunda ronda, realizada el 21 de agosto, Grossi consiguió 7 votos a favor, 6 en contra y 2 sin opinión. Con esos números quedó tercero, empatado en respaldos con Rebeca Grynspan, aunque la costarricense recibió menos votos negativos.

Carolyn Rodrigues-Birkett había quedado al frente con 8 votos a favor, 3 en contra y 4 sin opinión, mientras que Grynspan consiguió 7 apoyos, 4 rechazos y 4 sin opinión. El argentino, de esta manera, mantuvo el lugar que había alcanzado en la primera consulta.

El nuevo sondeo será observado especialmente por la posibilidad de que aparezcan señales más claras sobre la posición de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Cualquiera de ellos puede bloquear una recomendación mediante su poder de veto.

Rafael Grossi recibió a Raja Ali Raza Anwar, presidente de la Comisión de Energía Atómica de Pakistán (PAEC).

El resultado de los straw polls, sin embargo, no determina por sí solo quién será el próximo secretario general. Para que una candidatura sea recomendada formalmente, el Consejo necesita reunir al menos nueve votos favorables y que ninguno de los cinco miembros permanentes ejerza el veto.

En las últimas semanas, los candidatos intensificaron sus contactos diplomáticos antes de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General. El tercer sondeo llega, además, pocos días antes del inicio de las actividades centrales del 81° período de sesiones de la ONU en Nueva York.

Grossi ya había sintetizado en una entrevista al Grupo Crónica, su postura ante la candidatura con una frase que combina su experiencia diplomática con una de sus pasiones: el fútbol. “Considero que más que una visión o una promesa que yo le pueda decir a la gente, creo que en todo hay que tener una carrera y una vida que pruebe lo que vos podés hacer ¿No? Como en el fútbol, que hemos hablado tanto vos y yo. ‘¿Dónde jugaste vos?’, como decimos en el fútbol, ‘¿A quién le ganaste?’”.

El argentino vinculó esa experiencia con su trabajo al frente del OIEA y con las negociaciones mantenidas durante conflictos internacionales. “Entonces, a través de mi propia experiencia sé lo que puedo aportar como secretario general. En la guerra entre Rusia y Ucrania, he logrado tender puentes y mantener un diálogo permanente tanto con Putin como con Zelensky, lo que estamos haciendo en el Medio Oriente, en Irán, con el programa nuclear de Irán, y en otros lugares del mundo. Pudimos acercar posiciones y lograr soluciones concretas”.

Su propuesta para Naciones Unidas está sintetizada en la idea de construir una organización más eficaz. “Quiero unas Naciones Unidas; pero, como a mí me gusta decir: unas Naciones Unidas que funcionen”, sostuvo.

Este jueves, a horas del tercer straw poll, en un artículo publicado en The Economist, Grossi fue más allá y planteó que la ONU necesita un “cambio radical”: hacer menos, pero hacerlo mejor. Su propuesta apunta a reducir el abanico de funciones, ordenar prioridades y poner la prevención en el centro, con una mayor conexión entre sus tres pilares: paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo.

La mirada de Grossi sobre una ONU que necesita recuperar eficacia

En su planteo para la Secretaría General, Grossi insiste en la necesidad de que Naciones Unidas pueda mantener canales de diálogo incluso con gobiernos con los que existen profundas diferencias.

En una entrevista con Grupo Crónica, utilizó nuevamente una referencia futbolística para explicar su concepción de la diplomacia: “En mi gestión en la OIEA he probado que se pueden acercar posiciones cuando uno tiene una visión imparcial. Volvamos al fútbol que es una buena metáfora de la realidad. La imparcialidad es como ser el referí en la cancha. Es duro, es duro. Y por ahí te van a insultar de las dos tribunas. Pero si sos un buen árbitro la gente al final va a decir ‘Este tipo pita bien’”.

Con sus hijos Emilia y Benjamín. También fanáticos de Estudiantes de La Plata.

Y agregó: “Ser imparcial no es ser indiferente”. Para el diplomático argentino, esa capacidad de mantener abiertas las conversaciones resulta central en los conflictos internacionales. En ese sentido, también hizo referencia a su relación con Estados Unidos y a las críticas que desde Washington se realizan sobre el funcionamiento de Naciones Unidas. “Nunca me han dicho ‘Queremos destruir a las Naciones Unidas’, ‘Queremos terminar con las Naciones Unidas’. Lo que me han dicho es que queremos otras Naciones Unidas. Naciones Unidas más enfocadas”.

Su conclusión sobre el vínculo con las grandes potencias fue igualmente directa: “Si yo le levanto el ‘dedito’ a la Nación más poderosa del mundo, no voy a ser un secretario general muy exitoso. Voy a quedar bien, por ahí, a las que les guste criticar a las grandes potencias, pero no voy a cumplir mi rol. ¿Para qué estoy yo ahí?”.

El planteo forma parte de una candidatura que cuenta con el respaldo oficial de la Argentina y que propone una reforma institucional orientada a mejorar la eficacia de la organización. “Necesitamos un secretario general que se ponga las botas y vaya donde existe el problema”, dijo Rafael Grossi en una entrevista publicada por La Opinión Austral, firmada por su director Hugo Ferrer, quien destaca su pasión por Estudiantes y explica la real politik internacional con parábolas futboleras.

Del festejo de Estudiantes en Viena a la pasión “pincharrata” de Grossi

Antes de las votaciones y de las negociaciones diplomáticas, Grossi tuvo una noticia mucho más personal para celebrar. Estudiantes de La Plata derrotó 1-0 a Corinthians en San Pablo, con un gol de Alexis Castro, y avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores después de 17 años.

El festejo tuvo un condimento especial por el desenlace: Memphis Depay tuvo un penal en el tramo final que podía llevar la serie a los remates desde los doce pasos, pero envió la pelota por encima del arco. Estudiantes terminó imponiéndose 2-1 en el global y quedó entre los cuatro mejores del torneo.

La pasión de Grossi por el club platense no es nueva. El diplomático contó que es “medio platense de adopción” porque su madre era de La Plata y recordó que desde chico iba a la cancha junto con su hermano Marco.

En aquella entrevista con Grupo Crónica, incluso pudo reconstruir de memoria la formación del Estudiantes campeón del Metropolitano de 1967. “Todo, te puedo decir el equipo de memoria del campeón Metropolitano del año 67: Poletti, Aguirre Suárez, Madero, Manera, Pachamé, Malbernat, Ribaudo, Bilardo, Conigliaro, Flores, Echecopar y Verón”.