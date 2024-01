Después de que Florencia Bertotti confirmó que agotó 12 Movitar Arena, donde cantará los de temas de “Floricienta”, tira juvenil la cual protagonizó, su creadora, Cris Morena, habló con “LAM” (Ámerica TV), conducido por Ángel de Brito, y dio su opinión al respecto, ya que, en 2010, denunció a Florencia por plagio cuando se encontraba haciendo la telenovela “Niní”. Por otro lado, el periodista Juan Etchegoyen contó en “Mitre Live”, programa que él mismo dirige, cómo quedó la relación entre la productora y la actriz.

Los picantes dichos de Cris Morena sobre los shows que va a dar Flor Bertotti en el Movistar Arena

Primero, Cris comentó: “Ángel, estoy a full con varios proyectos y fascinada con Margarita (el Spin-Off de Floricienta) ”.

Luego, se refirió a los conciertos que va a dar la actriz y aseguró: “Con respecto al show de Flor Bertotti, no es un show de Floricienta. Creo que cantará algunas de mis canciones de la serie”.

Para concluir, expresó: “Me maravilla cómo mi música sigue tan vigente recorriendo el mundo”.

Los dichos de Juan Etchegoyen sobre la relación entre Florencia Bertotti y Cris Morena

A raíz de esto, Juan dijo: “Yo recuerdo que, en 2020, hablé con Flor en este programa y, en aquel momento, no solo se refirió a la vuelta del ciclo a la pantalla de Telefe, en plena pandemia, sino que, también, confesó que “conversó con la productora sobre este tema”, lo que sería, posiblemente, la última vez que se comunicaron”.

Y, continuó: “Vamos a compartir la entrevista ya mismo, lo que decía Flor sobre Cris y que, en su momento, incluso, se habló de reconciliación”.

Luego, puso la nota y se la escucho a Flor diciendo: “Hace varios meses hablé con Cris Morena y me dijo que “estaba la idea dando vueltas”. El hecho de que Telefe lo tuviera en cuenta, quiere decir que es un programa que está vigente. Se fue dando todo. Pese a no haberlo soñado, me parece que es un lindo programa para acercarle a la gente”.

Para cerrar, agregó: “Estoy muy contenta con este retorno de Floricienta. Me reflota un montón de cosas. En todos estos años, no hay un día en el que no sienta el cariño de la gente. Esto pasó hace 15, 16 años. Yo creo que es tan fuerte desde lo aspiracional y le tengo fe por ese lado. Ojalá que pueda llegar a los chicos como llegó en aquel momento. Volver a sentarnos frente a la tele por un ratito. Antes, la magia era esa. Si no lo veías, lo perdías. Era un momento de conexión”.

Leé más notas de La Opinión Austral