El actor estadounidense David Gail, principalmente conocido por haber interpretado a Stuart Carson en la icónica serie “Beverly Hills, 90210”, murió a los 58 años de edad. A través de Instagram, su hermana Katie Colmenares confirmó la noticia y lo despidió.

Las palabras de despedida de Katie Colmenares a su hermano David Gail

“No existe un día en mi vida en el que no hayas estado a mi lado. Fuiste mi compañero y mejor amigo. Siempre estabas listo para enfrentar cualquier cosa conmigo. Ya no va a ser lo mismo, pero te abrazaré todos los días, muy fuerte, en mi corazón. Hermoso, amoroso e increíble ser humano, te voy a extrañar cada segundo de cada día. Nunca va a haber otra persona como vos”, escribió Katie.

Hasta el momento, no hay más información acerca del fallecimiento de David.

Otros trabajos que realizó David Gail

Luego de haber ganado reconocimiento por su papel en “Beverly Hills, 90210”, se sumó, en 1999, a “Port Charles”, el spin-off de la serie “General Hospital”, donde interpretó al doctor Joe Scanlon.

En cine, actuó en películas como “Some Girl” (1998), “Bending All the Rules” (2002), “Perfect Opposites” (2004) y “The Belly of the Beast” (2008). Su último papel cinematográfico fue en “The Belly of the Beast” (2008). Por otro lado, se puede escuchar su voz en off en el videojuego “Blacksad: Under the Skin”, lanzado en 2019.

