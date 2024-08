El sábado 20 de julio, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se unieron en matrimonio en el salón “Dok Haras” de Exaltación de la Cruz, donde asistieron más de 300 mil personas, pero, lo que llamó la atención, fue que no estuvo presente Gabriela Sabatini, la tía de la modelo; tras su ausencia, Ángel de Brito contó en el streaming “Bondi” los polémicos motivos de por qué no asistió la extenista.

La escandalosa revelación de por qué Gabriela Sabatini no fue al casamiento de Oriana y Paulo Dybala

Ángel, comenzó diciendo: “De una muy buena fuente, la mejor fuente diría, me contaron que a Gaby Sabatini nunca le llegó la invitación. Nunca fue invitada formalmente”.

Y, continuó: “El único comentario que recibió fue de Claudia Villafañe, que le dejó un mensaje y le dijo: ‘Gaby, el casamiento de Oriana es tal fecha’. Todo avisándole que se casaban, pero nunca le llegó la tarjeta formalmente”.

“Oriana ni Cathy la llamaron, que, igual, con ella no se habla, ni tampoco Ova, su hermano”, detalló, y, cerró: “Entonces, del lado de Gaby lo que dicen es que ‘se hacen las víctimas los otros’, pero ni siquiera levantaron el teléfono para decirle de ir a la boda”.

Se conocieron detalles acerca de la interna entre Ova y Gabriela Sabatini

Días antes del casamiento, en Intrusos (América TV), programa conducido por Flor de la V, contaron por qué la exdeportista y su hermano, Ova, se encuentran peleados.

“Es un enfrentamiento de hermanos”, lanzó, picante, Guido Záffora. Ante esto, Marcela Tauro, aseguró: “Sí, de hermanos, pero la que más la liga es Cathy porque fueron muy agresivos con ella”.

Ante esto, Záffora se refirió a por qué la madre de Oriana no tiene contacto con su cuñada. “De tomar partido a que te digan que te robaste las joyas de su mamá es mucho”, indicó.

Tras estos dichos, Tauro defendió a Fulop, quien fue su compañera de radio. “Sostengo lo que dije ‘yo la vi a Catherine Fulop llevar a su suegra primero a su casa y, después, al hospital’. No murió en pandemia, así que podría haber venido ya que había vuelos y, la única que la cuidó, en ese momento, porque otros no podían o demás, fue la nuera”, señaló, dando a entender que Gabriela no estuvo presente.

Por otro lado, Guido dio la información que recibió y dijo que, en 2016, cuando se murió Osvaldo Sabatini padre, la extenista le ofreció a su mamá irse a vivir con ella al exterior. “Beatriz le dijo que “no”, que se quería quedar a vivir acá. Gaby aceptó la decisión. ¿Y qué es lo que pasó? la extenista viajó, empezó la pandemia y Beatriz se enfermó. Lo que dicen del lado de Gaby es que “ella pagó todo y siempre se ocupó de la madre y que lo que más le duele es que se diga que no lo hizo'”, explicó el periodista.

En medio del debate, Laura Ubfal interrumpió para compartir la data que tenía. “En julio del 2022 (…) a mí me informaron que “Gabriela no había podido responder a las expectativas familiares a la hora de estar presente en colaborar en desarmar el departamento de su mamá, una tarea dura y dolorosa que conocen quiénes la vivieron… fue por eso el enojo y distanciamiento, que la familia, tampoco, la acompañó en su performance junto a Gisela Dulko en París”, reveló.

Finalmente, Marcelo coincidió con Ubfal, y, reafirmó: “Fueron al departamento de Miami y estaban todas las cosas de Betty, recién había muerto, con todo lo que vivieron porque hay que ponerse en el lugar de Ova y Cathy que tuvieron a su mamá y suegra muriéndose en la casa de ellos. Ova le dijo ‘si podían embalar las cosas porque le hacía mal verlas’ y Cathy, delicadamente, lo hizo, pero, después, fue Gaby y hubo desavenencias en ese sentido… La acusaron de que se quedó con cosas”.

