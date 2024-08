Durante su estadía en la casa de Gran Hermano (Telefe), Juliana “Furia” Scaglione fue diagnosticada con leucemia y, tras salir del reality, compartió un emotivo mensaje con su seguidores concientizando acerca de su diagnóstico y confesó a cuál sueño tuvo que renunciar.

El posteo de Furia, exjugadora de Gran Hermano, sobre su leucemia

En un video titulado “¿Cómo afecta el ejercicio al cáncer?”, Furia, expresó: “Dado a mi leucemia, hoy ya mi sueño de ser olímpica se terminó”.

Y, continuó: “Eso significa que no puedo realizar ejercicio intenso de alto impacto o levantar los kilos que levantaba antes”.

“Mis marcas eran números tan geniales, que me da tristeza no poder competir”, aseguró, pero, a pesar de de que tuvo que renunciar a su mayor anhelo, dejó un mensaje positivo para sus seguidores. “Los estudios han demostrado que el ejercicio físico reduce el riesgo de algunos tipos de cáncer hasta un 35%”, lanzó, y, contó: “Este efecto positivo es similar al impacto del ejercicio en otras afecciones; eso significa que el deporte es sano y me va a sanar siempre; por eso, los invito a entrenar”.

En esta línea, destacó: “El ayuno y el método “Wim Hof” logró demostrar que podemos incidir e influenciar nuestro sistema inmunológico. Yo, comparto lo que a mí me hace bien”.

Finalmente, cerró: “Los invito a cambiar sus vidas. Los amo”.

Furia reveló qué hizo con el dinero que su hermana juntó para las votaciones de “Gran Hermano”

Mientras el reality seguía al aire, la hermana Furia, Coy, recaudó dinero para las votaciones de las galas de eliminación a través de “Unificación Furioneta”, que era aportado por los fanáticos de la jugadora. Hasta el momento, no se sabía el destino que tuvo el monto acumulado, pero, recientemente, la exjugadora contó qué hizo con la plata.

A través de un posteo en “X”, Juliana, dijo: “Tema “Unificación Furioneta”, que se acercó a donar los fondos restantes en buenos términos con abogados, escribanos y contadores… para que el público sepa, los he recibido y ya realicé acciones benéficas con los mismos”.

Luego, prosiguió: “Por otra parte, hubo mucha gente que hizo dinero bajo mi imagen mientras estuve aislada; unificaciones que no se acercaron ni a pedirme disculpas”, e, irónica, lanzó: “Gracias por robarme mi derecho de imagen e identidad”.

Por último, aseguró: “Demás está decir que yo ni mi hermana jamás hemos pedido ni exigido un peso a nadie”, y, remarcó: “Todo lo que hicieron y ayudaron fue por fanatismo e, incluso, amor; por eso, destaco y agradezco a todos los fans. Gracias, siempre”.

