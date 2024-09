Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante el programa de streaming “Los Bros” (República Z), Romina Uhrig, exjugadora de Gran Hermano, hizo un fuerte descargo tras confesar que un camionero la insultó y le chocó su auto mientras se dirigía al trabajo.

El duro relato de Romina Uhrig sobre el drástico accidente que tuvo

“Estaba llegando acá y un camión se me tiró y me chocó de costado; una maldad”, lanzó indignada, y, continuó: “El flaco me empezó a tirar un montón de cosas: ‘kuka, conchu…, hija de pu…’. Fue horrible”.

“La gente empezó a decirle que me deje de insultar. Recién me compro el auto. No puede ser gente tan mala. ¿Sabés qué feo que te choque a propósito y que te tiren un camión encima? Me empezó a putear, a decir de todo”, reveló, entre lágrimas.

Y, añadió: “A parte, mi auto es nuevo, lo compré con mucho esfuerzo. Una envidia tenía encima. Me lo chocó todo atrás. Yo me bajé, me puse con el auto en frente y le pedí los datos”, detalló la exdiputada.

A su vez, Romina contó que grabó al camionero cuando la insultaba para exponerlo públicamente. “Me reconoció y no me dejaba pasar, me encerraba”, cerró.

Qué día vuelve Gran Hermano a la pantalla de Telefe

Durante la ceremonia de los Martín Fierro, Santiago del Moro dijo cuándo volverá el reality a la pantalla de Telefe. “Regresa los primeros días de diciembre de 2024”, informó.

Inscripción para Gran Hermano 2025: todos los detalles

Para aquellos interesados en anotarse al casting, deberán ingresar al siguiente link: https://granhermano.mitelefe.com/, donde tendrán que completar sus datos personales. Al igual que el año pasado, la producción solicita las redes sociales del posible participante, un video de presentación y datos como estudios, hobbies y habilidades; también, quien se inscriba, tendrá que informar si ha participa en otros programas televisivos, si tiene vínculo con algún famoso/a y compartir, en detalle, por qué quiere entrar y qué tipo de estrategia le gustaría usar.

