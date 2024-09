Luego de que surgieron rumores de que Pampita y Roberto García Moritán se encontrarían en una crisis, en el programa “LAM” (América TV), programa conducido por Ángel de Brito, analizaron la situación y Yanina Latorre reveló que la modelo la amenazó.

Los detalles que dio Yanina Latorre sobre la amenaza que le hizo Pampita

Todo comenzó cuando Daniel Gómez Rinaldi reveló en “Implacables” que Moritán habría pasado algunas noches fuera del hogar que comparte con la modelo. “Roberto estuvo parando un par de noches en un hotel de Recoleta”, afirmó el periodista.

Por su parte, Lucas Bertero brindó detalles sobre el supuesto conflicto, indicando que, el problema, radicaría en la cantidad de tiempo que Moritán dedica a su carrera política. “Al principio, Pampita estaba entusiasmada, pero parece que, ahora, le resta mucho tiempo a la familia”, comentó el panelista.

Por otro lado en “LAM”, mientras se trataba el tema, Yanina Latorre reveló que Pampita la amenazó. “Me insultó de arriba a abajo y me mandó amenazas. Es largo el mensaje”, dijo la periodista.

Durante la discusión en el programa, De Brito afirmó que Pampita parecía dejar que los rumores siguieran circulando ya que no los había desmentido públicamente, ni siquiera a través de alguna publicación. “Cuando ella quiere aclarar algo, lo desactiva en 30 segundos si es mentira… si no lo ha hecho, es probable que esté tomándose su tiempo”, comentó; en ese momento, Yanina intervino, y, añadió: “Cuando algo no es cierto, salta enseguida… Hace poco pasó lo de un tweet que decía algo de ella y me insultó a mí”.

Para ilustrar cómo la modelo reacciona ante las mentiras, Latorre, agregó: “Acá en LAM se había hablado del tema y ni siquiera fui yo quieé lo mencionó, pero ella siempre te salta con un ‘no, no, es un rumor’. Fueron amenazas. No le contesté, porque, si lo hacía, terminábamos peor”, expresó.

Finalmente, Yanina leyó un fragmento del mensaje que Pampita le envió en aquella ocasión: “Ese ‘cuando el río suena’ lo usaste para colgarte del falso rumor. ¿Te parece raro que salga a desmentir una crisis que no existe? Lo raro es que me sigas tirando mierda”.

Roberto García Moritán, el marido de Pampita, rompió el silencio tras los rumores de infidelidad

Los rumores de una crisis matrimonial entre Pampita y Roberto García Moritán inundaron los medios y redes sociales desde el miércoles, luego de que trascendiera una posible infidelidad del empresario y político; sin embargo, este jueves, el político se pronunció a través de un mensaje claro y contundente, desmintiendo cualquier tipo de traición en su relación con la modelo y negando que estén separados.

En su posteo en redes sociales, Moritán fue enfático al asegurar que no existe ningún tercero en discordia que esté afectando su relación con Pampita.

“No existe infidelidad, ni hay terceros en discordia. Hace 5 años que estamos juntos, sí, con mejores y peores momentos, como todas las parejas, pero NO estamos separados. Seguimos priorizando el amor que nos tenemos y a nuestra maravillosa familia. Sean respetuosos con sus opiniones, por favor”, expresó.

Con este mensaje, el político intentó poner fin a los rumores que desde hace días circulan en distintos medios, algunos de los cuales sugieren que la pareja ya no estaría viviendo bajo el mismo techo como consecuencia de una infidelidad.

