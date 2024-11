Roxana Reyes adelantó que votará a favor de privatizar Aerolíneas Argentinas y Pablo Grasso reaccionó: “Sería vergonzoso” La diputada radical confirmó su voto en favor de la privatización en consonancia con el bloque de la UCR que aprobó el dictamen junto con el PRO y La Libertad Avanza. El intendente de Río Gallegos calificó la postura como un acto en contra del "federalismo y el desarrollo económico, comercial y turístico" de Santa Cruz.

La diputada nacional Roxana Reyes, representante de la Unión Cívica Radical (UCR) por Santa Cruz, adelantó su apoyo al proyecto de ley que establece a Aerolíneas Argentinas como “sujeta a privatización“, respaldado por el bloque de La Libertad Avanza junto a otros aliados del PRO. La iniciativa ya cuenta con dictamen de mayoría tras su aprobación en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, presidida también por la UCR.

“Voy a votar a favor de la privatización, aunque queremos evaluar qué tipo de privatización se plantea y cómo se va a implementar”, indicó Reyes a El Caletense.

Este posicionamiento generó reacciones entre dirigentes de Santa Cruz, como el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, quien calificó la postura de Reyes como un acto en contra del “federalismo y el desarrollo económico, comercial y turístico” de la provincia. “Le pedimos que defienda a los trabajadores y la conectividad de Aerolíneas Argentinas”, expresó dijo el mandatario de la capital de Santa Cruz, quien adelantó que sería “vergonzoso” si levanta la mano a favor de la venta.

“Los números no bajan porque Aerolíneas no brinda un servicio de calidad; bajan porque la gente no llega a fin de mes” Mercedes Neil, secretaria de Turismo de Río Gallegos

El martes, la secretaria de Turismo de la Municipalidad de Río Gallegos, Mercedes Neil, expuso ante los diputados nacionales, pronunciándose en defensa de la permanencia de Aerolíneas Argentinas como línea de bandera estatal, argumentando que la conectividad aérea es crucial para el desarrollo turístico y social de las ciudades del sur, especialmente en contextos donde la oferta privada no llega a cubrir todas las necesidades.

Neil sostuvo que la propuesta de privatizar Aerolíneas Argentinas representa “un retroceso” para la estrategia de posicionamiento turístico de Río Gallegos. La funcionaria enfatizó que, bajo la gestión del intendente Pablo Grasso, la ciudad ha logrado avances significativos en su perfil turístico, resaltando distinciones como “Destino Turístico Sostenible” y el sello Marca País. Según Neil, estos logros son posibles en gran parte gracias a la conectividad que Aerolíneas Argentinas ha asegurado.

“Gracias a la conectividad lograda, conseguimos que en el aniversario de nuestra ciudad la ocupación hotelera superara el 90%, un hito histórico en Río Gallegos”, señaló Neil, quien advirtió sobre el impacto de las recientes políticas nacionales. Mencionó que, en el último año, el aeropuerto de la ciudad experimentó una reducción significativa en la cantidad de vuelos diarios, pasando de tres a uno y perdiendo el corredor de ciudades atlánticas, una conexión que evitaba la dependencia de Buenos Aires como centro de escala.

Neil argumentó que la actual situación no refleja una falta de demanda o una baja calidad de servicio, sino una realidad económica nacional que afecta el poder adquisitivo de la población: “Los números no bajan porque Aerolíneas no brinda un servicio de calidad; bajan porque la gente no llega a fin de mes”, dijo.

Privatización de Aerolíneas: el debate en el Congreso

El proyecto, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, fue aprobado en un plenario de comisiones con el respaldo de 35 votos provenientes de bloques aliados. Además del dictamen mayoritario, hubo otras tres iniciativas de minoría, entre ellas una de rechazo por parte de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, mientras que Encuentro Federal propuso una privatización parcial con mayoría estatal.

En Casa Rosada siguieron de cerca este avance legislativo, que habilitaría al Ejecutivo a reglamentar el proceso de privatización de la aerolínea de bandera, una medida polémica que continuará su debate en el recinto.

El Gobierno sostiene que la compañía da pérdida, mientras su prioridad es defender el déficit cero. Por eso, “si no se privatiza pasará a los empleados, les transferiremos las acciones“, advierten hace rato cerca de Milei.

El antecedente es la privatización realizada en diciembre de 1989, durante el gobierno del expresidente Carlos Menem, proceso que duró hasta 2008, cuando fue re-estatizada en el de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con el dictamen de mayoría en el plenario de Transporte y de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo deberá igualmente conseguir más votos cuando el asunto llegue al recinto de Diputados. Confía en que hay donde ir a buscarlos, tal cual ocurrió para el blindaje a los vetos contra la mejora de jubilaciones y de los fondos de las universidades. No pasó desapercibido que el bloque que aportó ausencias y abstenciones a esos vetos de Milei, Innovación Federal, optó por no firmar ningún dictamen. Son las bancas que responden a los gobernadores Alberto Weretilneck de Río Negro, Gustavo Sáenz de Salta y Hugo Passalacqua de Misiones -los últimos dos cenaron en la Quinta de Olivos recientemente-.