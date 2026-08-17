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Un incendio de gran magnitud se desató durante la madrugada de este lunes en una central eléctrica ubicada en Tolosa, La Plata, y provocó un extenso corte de energía que dejó a oscuras a amplios sectores de la ciudad y localidades de los alrededores.

El siniestro comenzó alrededor de las 3:00 sobre la calle 9, entre 527 y 528, y generó la explosión de un transformador de la empresa Edelap. La emergencia obligó a desplegar un importante operativo de Bomberos, Policía y personal de la distribuidora eléctrica, mientras vecinos de las viviendas cercanas fueron evacuados como medida preventiva.

El incendio destruyó parte de la subestación de EDELAP en Tolosa.

La magnitud del incidente tuvo impacto en distintas zonas del Gran La Plata y también en sectores de la autopista Buenos Aires-La Plata. De acuerdo con la información oficial a la que accedió La Opinión Austral durante las primeras horas de la mañana, el apagón alcanzó a sectores del casco urbano de La Plata y en los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet.

Incendio en una central eléctrica de Tolosa: cómo comenzó el apagón

El incendio se inició cerca de las 3 de la madrugada en una instalación eléctrica ubicada sobre la calle 9, entre 527 y 528, en Tolosa. La emergencia se produjo en medio de la madrugada y rápidamente generó una importante columna de humo y llamas que obligó a la intervención de los servicios de emergencia.

Según los primeros informes, el fuego provocó la explosión de un transformador de Edelap. Como consecuencia, se interrumpió el suministro eléctrico en numerosos sectores de La Plata y localidades cercanas.

En el lugar trabajaron al menos cuatro dotaciones de Bomberos, además de dos cisternas destinadas a reforzar las tareas de abastecimiento de agua para combatir el incendio.

Durante las primeras horas de la mañana, los bomberos lograron controlar las llamas de mayor intensidad, aunque advirtieron que el incendio todavía no se encontraba completamente extinguido.

“Las lenguas grandes de fuego” ya habían sido sofocadas, indicaron los bomberos cerca de las 7 de la mañana, aunque todavía permanecían activos distintos focos en el predio.

La situación continuaba siendo monitoreada debido a la presencia de estructuras y equipamiento eléctrico que podían representar riesgos para quienes intervenían en el lugar.

Evacuaron viviendas cercanas a la central eléctrica

La proximidad de la central eléctrica con sectores residenciales obligó a tomar medidas preventivas para proteger a los vecinos de la zona.

Reparaciones en la central eléctrica de Tolosa cerca de las viviendas evacuadas.

En medio del operativo, algunas viviendas de los alrededores fueron evacuadas mientras los Bomberos trabajaban para contener el fuego y evitar que las llamas pudieran propagarse.

La prioridad durante las primeras horas fue controlar el incendio y garantizar condiciones seguras para el personal que intervenía en el lugar. Paralelamente, se desplegó un operativo de seguridad para ordenar la circulación y mantener alejados a los vecinos del área afectada.

La presencia de efectivos policiales también fue necesaria debido al apagón generalizado, ya que la interrupción del servicio eléctrico dejó fuera de funcionamiento numerosos semáforos y redujo considerablemente la iluminación de calles y avenidas.

A pesar de que las llamas de mayor intensidad habían sido controladas, los Bomberos informaron que el trabajo no había terminado. “Hay dos frentes grandes, uno sobre Camino General Belgrano y otro sobre calle 527”, detallaron durante el operativo.

La información permitió dimensionar la complejidad de la emergencia, ya que los equipos debían trabajar sobre distintos sectores del predio mientras avanzaban las tareas para extinguir completamente el fuego.

Un apagón que afectó a gran parte de La Plata

La explosión del transformador generó un corte de luz de gran alcance. Entre las zonas afectadas se encontraban Tolosa, Ringuelet, Ensenada, City Bell, Gorina y Gonnet, además de algunos sectores del caso urbano de La Plata.

La falta de energía también alcanzó sectores de la autopista Buenos Aires-La Plata. Durante las primeras horas de la mañana, al menos los últimos 10 kilómetros de esa autovía permanecían sin iluminación.

La situación generó preocupación entre los automovilistas, especialmente porque se trataba de una jornada de regreso después del fin de semana largo.

En algunos sectores, la ausencia de iluminación era prácticamente total. Por ese motivo, las autoridades recomendaron circular con extrema precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones de las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona.

La falta de suministro eléctrico también afectó el funcionamiento habitual de los semáforos, por lo que se reforzó la presencia policial para ordenar el tránsito en los puntos más complicados.

La autopista Buenos Aires-La Plata quedó a oscuras

Uno de los sectores más comprometidos por el apagón fue el tramo final de la autopista Buenos Aires-La Plata.

La falta de iluminación en aproximadamente 10 kilómetros generó un escenario de baja visibilidad para quienes circulaban hacia La Plata, especialmente durante las primeras horas del día.

El operativo de seguridad se concentró también en garantizar la circulación y prevenir accidentes. Las autoridades pidieron a los conductores utilizar correctamente las luces reglamentarias, disminuir la velocidad y prestar atención a las indicaciones de los agentes.

Edelap trabaja para restablecer el suministro eléctrico

Luego de controlar el incendio, comenzaron las tareas destinadas a recuperar progresivamente el servicio eléctrico en las zonas afectadas.

Edelap tiene una concesión que alcanza un área de aproximadamente 5.700 kilómetros cuadrados y presta servicio a más de un millón de personas, con alrededor de 400.000 usuarios.

La magnitud de la red explica el impacto que puede generar una falla en una instalación de alta importancia para la distribución eléctrica del área metropolitana de La Plata.

Mientras Bomberos continuaba con las tareas de extinción, los equipos técnicos debían evaluar el estado de la infraestructura afectada y determinar las condiciones necesarias para avanzar con la reposición del servicio.

La prioridad era recuperar el suministro de manera segura, evitando que una reconexión prematura pudiera generar nuevos riesgos en una instalación que había sido alcanzada por el fuego.

Había cortes programados para este lunes

El incendio ocurrió además durante una jornada en la que Edelap tenía previstos trabajos de mantenimiento programados en distintos sectores de La Plata.

La distribuidora había informado previamente que este lunes 17 de agosto se realizarían tareas entre las 9:00 y las 15:30 en el área comprendida entre las calles 8 y 11, y entre las calles 50 y 53.

Según el cronograma comunicado por la empresa, esas tareas podían generar interrupciones temporales del suministro para los usuarios ubicados dentro de ese perímetro.

Sin embargo, el apagón provocado por el incendio en la central eléctrica de Tolosa se trató de una emergencia diferente y de una magnitud mucho mayor, debido a la explosión del transformador y la afectación de múltiples zonas.

La empresa había advertido además que los trabajos programados podían ser reprogramados ante condiciones climáticas adversas o situaciones operativas que impidieran su realización.

Una mañana marcada por el humo, las sirenas y la oscuridad

Durante las primeras horas de este lunes, las imágenes desde la zona mostraron una escena dominada por la oscuridad, con la iluminación proveniente principalmente de los móviles policiales, las unidades de Bomberos y las balizas de emergencia.

La magnitud del incendio convirtió a la central eléctrica en el centro de un amplio operativo que se extendió durante varias horas.

Mientras los bomberos trabajaban para extinguir los últimos focos, los vecinos permanecían atentos a la evolución de la situación y al eventual restablecimiento del servicio.

La emergencia también obligó a modificar la circulación habitual en sectores cercanos a la central, con presencia de fuerzas de seguridad para preservar el perímetro y facilitar el trabajo de los equipos especializados.

El incendio de la central eléctrica de Tolosa dejó así a una extensa zona de La Plata y sus alrededores sin suministro eléctrico durante la madrugada y las primeras horas del lunes, mientras continuaban los trabajos para normalizar la situación.