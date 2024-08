Horas previas a que se llevaran a cabo los Martín Fierro Digital, Sofia Gonet, conocida como “La Reini”, hizo un fuerte descargo en contra de las categorías y sus nominados; ante esto, en el programa de streaming “El ejercito de la mañana” (Bondi Live), Stephanie Demner fue consultada acerca de los polémicos dichos de su colega y la destrozó.

¿Qué había dicho “La Reini” sobre los Martín Fierro Digital?

Sofía, expresó: “Hoy son los Martín Fierro Digital y, como verán por mi outfit, no pienso ir. Estos premios son una vergüenza y perdieron totalmente mi respeto”.

Entre risas, continuó: “Estoy nominada a “Content Creator” y no voy a ir ni así. Cuando ves las categorías, te das cuenta que las hizo una persona de 80 años”.

Ante esto, Gonet apuntó, directamente, a la falta de relevancia de algunas categorías. “Hay una categoría que se llama “escapada y tiempo libre” y eso, en el mundo digital, se llama “travel”… no hicieron su tarea, no investigaron. Las categorías son graciosas, pero más graciosos son los nominados. No hay un filtro…”, señaló, dejando en claro su descontento.

Por último, lanzó: “Algunos nominados tienen sentido, pero es un 10%. El resto es para agarrar pochoclos y reírse, es un programa de humor. Yo prefiero que me saquen de esa lista, me da vergüenza”.

La respuesta de Stephanie Demner a Sofi Gonet tras criticar los Martín Fierro Digital

Tras sus dichos, Demner fue consultada acerca de lo que dijo “La Reini”, e, indicó: “Vi algo que dijo como que “eran del 2005, que habían buscado en Internet Explorer”, y… me gustó la referencia, porque yo lo usaba; qué vieja soy”.

Luego de esto, Stephie, quien estaba nominada junto con Gonet para la terna “Content Creator”, agregó: “La verdad, no sé si sentí que eran muy injustas. Igual, siempre los Martín Fierro tienen ternas que no sabes qué mezclan, pero me parece que es tan abarcativo este mundo que no podés juzgar”.

En ese sentido, los cronistas, le preguntaron: “¿Sentís que los arma gente que sabe o capaz son personas de la tele que no la tienen tan clara?”. “Si estamos hablando de gente que es influyente… Susana, Tinelli, son influyentes, entonces… ¿por qué los vas a dejar afuera? ¿por qué no manejan redes o no las manejan como los jóvenes? Me parece que es a gusto de la gente”, señaló.

Leé más notas de La Opinión Austral