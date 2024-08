Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A través de Instagram, Constanza ‘Coti’ Romero, exjugadora de Gran Hermano (Telefe), manifestó su descontento con sus seguidores tras revelar que le exigen cosas que ella no quiere hacer.

Coti, expresó: “Yo sé que la mayoría me re banca y apoya en todo, pero esto va para quiénes me mandan mensajes (que sé que lo hacen desde un lugar de cuidarme), pero ya estoy grande”.

En esta línea, picante, continuó: “Me piden hacer cosas que no quiero; exigiéndome o queriendo cosas para mí que no comparto. Nací para hacer lo que me gusta, no para complacer al resto”.

“Me debo a ustedes, obvio, pero a los que no me juzgan. Tomo consejos, pero siempre decidiendo sobre lo que yo quiero hacer”, indicó.

Y, aseguró: “Tienen que entender que no conocen ni un 20% de lo que vivo o paso día a día, ya que les muestro solo lo que quiero que vean; entonces, sin conocer todo ese trasfondo, no pueden juzgar el por qué tomo o no una decisión. No se juzga, se acompaña”.

“Si dejo de hacer algo, ej: acro (es solo un ejemplo), es porque tengo mis razones: alguna dolencia, mis tiempos, energías… no porque no tenga ganas de progresar; además, a veces no es lo que uno quiere… quiero enfocarme en hacer cosas que ahora siento”.

“Tengo 22 años; estoy con muchas responsabilidades, obligaciones y preocupaciones, lamentablemente; a veces, no puedo con todo y eso hay mucha gente que no lo entiende”, aseveró la exjugadora del reality.

“¿Me equivoqué muchas veces? Sí, pero crecí y sigo creciendo gracias a eso; tengo que seguir equivocándome, soy humana”, dijo.

Por último, manifestó: “A veces, de verdad, necesito que Dios se siente a mi lado y me diga qué hacer”.

Coti Romero confesó si tendría una relación abierta con Nacho Castañares

Romero estuvo como invitada en el programa de streaming de Ángel de Brito del canal “Bondi” y dijo si abriría su relación con Castañares.

Ante la consulta de si abriría el vínculo, Coti, lanzó: “Si querés estar con alguien más, bueno… te dejo vía libre, pero yo no voy a estar más con vos”.

Por último, reveló que este tema ya lo charló con Nacho. “Justamente, ayer lo hablábamos y me reía; le dije que ‘si él alguna vez lo pensaba’ y me dijo que “no”…. Espero”, comentó.

Santiago del Moro reveló información acerca del nuevo ciclo de Gran Hermano

Una nueva temporada del reality está por llegar a la pantalla de Telefe y, como la edición anterior, estará conducido por Santiago del Moro, quien, a través de su Instagram, dio detalles de lo que se viene.

Ante la consulta de un seguidor sobre “cuándo empieza Gran Hermano“, él, respondió: “Paciencia. Lo mejor está por venir”.

Luego, le pusieron: “2025 no… Qué empiece en 2024”.

“Fecha ya hay”, confirmó, y, lanzó: “¿2025?, 2024 podría ser también. En breve será anunciado”.

Por otro lado, le preguntaron cuándo empiezan a llamar para el casting.

“Aún no están llamando a nadie a los castings presenciales. Llegado el momento, les aviso. Falta poco para eso”, aseguró el conductor.

En otra de las consultas, escribieron: “¿Va a haber cambios en la casa?”.

Y, Del Moro, aseveró: “Muchos. Prepárense que va a estar divertido”.

También le dijeron que “no pongan el sótano”, haciendo referencia a que en la edición chilena cuando un equipo pierde la prueba semanal deben convivir ahí, por una semana, en condiciones deplorables.

Tras el pedido que le hicieron, dejó una encuesta en la cual el “sí” ganó con un 51% y el “no” obtuvo el 49%; por ende, puede que el sótano esté presente en la nueva temporada.

Finalmente, quisieron saber si “va a haber famosos”. “Es indistinto. Famosos o no todos somos iguales ante el ojo de GH”, expresó.

Inscripción para Gran Hermano 2025: todos los detalles

Para aquellos interesados en anotarse al casting, deberán ingresar al siguiente link: https://granhermano.mitelefe.com/, donde tendrán que completar sus datos personales. Al igual que el año pasado, la producción solicita las redes sociales del posible participante, un video de presentación y datos como estudios, hobbies y habilidades; también, quien se inscriba, tendrá que informar si ha participa en otros programas televisivos, si tiene vínculo con algún famoso/a y compartir, en detalle, por qué quiere entrar y qué tipo de estrategia le gustaría usar.

